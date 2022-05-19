Мне очень стыдно, – друг ЗеленскогоЛасточкин раскаялся за съемки на России

Украинский комик Игорь Ласточкин тоже принадлежал к числу гастролеров. После событий 2014-го он пять лет снимался в юмористическом шоу "Однажды в России". Сейчас звезда признается, что за эту работу ему стыдно.

В Украине Игоря Ласточкина знают как судью "Лиги смеха", ведущего "Рассмеши комика" и участника команды "Днепр", а в России он известен по программе "Однажды в России", которая выходила на телеканале ТНТ. Там он снимался с 2014 по 2018 год, о чем сейчас очень сожалеет.

Читайте также Шевчук из ДДТ сделал смелое заявление: "Родина – это не ж*па президента, которую нужно целовать"

Игорь Ласточкин раскаялся за съемки на России

Сейчас война и гибнут люди. И мне очень стыдно за все это. Я пытался как-то повлиять на людей, рассказать, что здесь происходит с 2014 года. Они внимательно слушали, но мне так и не удалось их убедить,

– поделился Игорь Ласточкин.

Он рассказал, что работа над проектом началась задолго до оккупации Крыма и войны на Донбассе. Тогда ему казалось, что это юмористическое шоу – одно из самых лучших на постсоветском пространстве. "Я надеялся на этот проект, надеялся, что он перерастет во что-то очень крутое", – вспоминает Ласточкин.

Комик признался, что не ушел из "Однажды в России" еще в 2014-м, потому что тогда у него родился сын, и он, как молодой отец, взял у продюсера этого шоу кредит на квартиру. Это больше 50 тысяч долларов.

"Это меня не оправдывает… Все, что я там заработал, даже больше, отдал за все эти годы, просто не афишировал этого. И решил больше там не тусоваться", – заявил Игорь Ласточкин.

Игорь Ласточкин о родственниках и друзьях из России

ранее за работу в России извинился клипмейкер Алан Бадоев . Он признал, чтои только сейчас осознал, насколько "это ужасно, безответственно".

У меня есть родственники, живущие в этой проклятой стране. Я со всеми переср*лся, они просто не слышат. Им наср*ли в голову, а они это через рот выдают. Не могут они думать, не могут они произносить свои мысли. Они тупые,

– сказал юморист, не подбирая слов.

Ласточкин также упомянул о российских коллегах, которые до сих пор отмалчиваются о войне в Украине. По его мнению, всем им пригрозила ФСБ.

"У меня такое предположение, что ФСБ всех лидеров мнений взяла за я*ця и сказала: "Словесный шаг вправо, шаг влево – расстрел, 15 лет". Но у них была возможность уехать из страны и сказать все, что думают. Тогда они могли бы сохранить свое лицо", – считает комик.