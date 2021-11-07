Мне больно, – Олег из "Холостячки" прокомментировал свой внезапный вылет

В 8 выпуске "Холостячки" проект покинул Олег. Злата Огневич отправила участника домой со словами, что не готова быть его женщиной. Хотя съемки проекта завершились давно, мужчина эмоционально прокомментировал свой вылет. Он признался, что ему до сих пор больно.

На вторую неделю в Одессе 41-летний Олег Плахотнюк стал проявлять инициативу и демонстрировать, что "Холостячка" привлекает его как женщина. Эта настойчивость оттолкнула Злату Огневич, и она не стала вовлекать мужчину в отношения, в которых от нее не будет отдачи. Из проекта он ушел достойно, а в инстаграме поделился своими подлинными переживаниями.

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Экс-участник "Холостячки" рассказал, что на церемонии роз был расслаблен и, по совету Златы, ни о чем не переживал. Да, решение звезды ошарашило его. Олегу больно, что прилив чувств испытал только он, однако поблагодарил певицу за искренность.

Я не типаж Златы, она не почувствовала искры между нами. И я благодарен ей за правду. Хоть и сильно расстроен, и даже немного обижен… Сегодня мне больно,

– признался Олег.

Отвечая на вопрос фолловеров в инстаграм-сторис, мужчина признался, что до сих пор влюблен в Злату Огневич: "Чувства так быстро пройти не могут". Олег добавил, что сейчас одинок. Он не ищет отношения, а посвящает всего себя двум дочерям.

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Напомним, в 9 выпуске "Холостячки" Злата Огневич познакомится с реальной жизнью претендентов на свое сердце. Она пойдет на свидание с:

Дмитрием Шевченко;

Максимом Тарапатой;

Андреем Задворным;

Андреем Хветкевичем.

Полный текст публикации экс-участника "Холостячки" Олега:

Я ухожу. Странные чувства меня обуревают – впервые за 8 недель я поверил в себя

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Я как то даже не думал о церемонии, и о том что будет дальше, был максимально расслаблен. Возможно виной тому моя доверчивость, ведь на тренировке Злата обнадёжила меня, попросила не переживать и вообще, как мне показалось на этой неделе мы не плохо провели время, и я показал себя с ещё одной стороны – стороны взрослого, серьезного мужчины, который знает что хочет и предпринимает конкретные шаги …

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Мы стали ближе, я почувствовал прилив чувств, мне захотелось стать ближе ….

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Я не типаж Златы, она не почувствовала искры между нами и не хочет продлевать эту агонию – и я благодарен ей за правду

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Хоть и сильно расстроен и … даже немного обижен.

Я живой человек со своими эмоциями и переживаниями и … сегодня мне больно.