На вторую неделю в Одессе 41-летний Олег Плахотнюк стал проявлять инициативу и демонстрировать, что "Холостячка" привлекает его как женщина. Эта настойчивость оттолкнула Злату Огневич, и она не стала вовлекать мужчину в отношения, в которых от нее не будет отдачи. Из проекта он ушел достойно, а в инстаграме поделился своими подлинными переживаниями.

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Экс-участник "Холостячки" рассказал, что на церемонии роз был расслаблен и, по совету Златы, ни о чем не переживал. Да, решение звезды ошарашило его. Олегу больно, что прилив чувств испытал только он, однако поблагодарил певицу за искренность.

Я не типаж Златы, она не почувствовала искры между нами. И я благодарен ей за правду. Хоть и сильно расстроен, и даже немного обижен… Сегодня мне больно,

– признался Олег.

Отвечая на вопрос фолловеров в инстаграм-сторис, мужчина признался, что до сих пор влюблен в Злату Огневич: "Чувства так быстро пройти не могут". Олег добавил, что сейчас одинок. Он не ищет отношения, а посвящает всего себя двум дочерям.

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Напомним, в 9 выпуске "Холостячки" Злата Огневич познакомится с реальной жизнью претендентов на свое сердце. Она пойдет на свидание с:

Дмитрием Шевченко;

Максимом Тарапатой;

Андреем Задворным;

Андреем Хветкевичем.

Полный текст публикации экс-участника "Холостячки" Олега:

Я ухожу. Странные чувства меня обуревают – впервые за 8 недель я поверил в себя

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Я как то даже не думал о церемонии, и о том что будет дальше, был максимально расслаблен. Возможно виной тому моя доверчивость, ведь на тренировке Злата обнадёжила меня, попросила не переживать и вообще, как мне показалось на этой неделе мы не плохо провели время, и я показал себя с ещё одной стороны – стороны взрослого, серьезного мужчины, который знает что хочет и предпринимает конкретные шаги …

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Мы стали ближе, я почувствовал прилив чувств, мне захотелось стать ближе ….

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Я не типаж Златы, она не почувствовала искры между нами и не хочет продлевать эту агонию – и я благодарен ей за правду

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Хоть и сильно расстроен и … даже немного обижен.

Я живой человек со своими эмоциями и переживаниями и … сегодня мне больно.