"Мягкая сила культуры": Ткаченко призвал мир к театральному бану России

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко высказался о культурном бане России в Международный день театра.

27 марта в мире отмечают Международный день театра. О важности культурного бана России в этот день высказались в Минкульте.

К слову Украинцев призвали фиксировать преступления оккупантов против культурного наследия

Ткаченко призвал к бану русской культуры

Министр культуры и информполитики приветствовал всех, кто связал свою жизнь с театром. Он подчеркнул, что даже во время войны в Украине театр живет.

В стране – трагедия. Несмотря на это, театры продолжают жить: перестраиваются, занимаются волонтерством для ВСУ и для украинцев, устраивают спектакли в собственных бомбоубежищах. Чем показывают свою активную гражданскую позицию. И прекрасно, что там, где это возможно и безопасно – театры возобновляют свою работу. Будут исцелять искусство,

– поделился Ткаченко.

Глава Минкульта призвал мировое сообщество вслед за представителями украинского театра банить Россию и ее культуру.

"Театр несет в себе мягкую силу культуры, которая разбивает пропаганду врага наголову. И это невероятно. Призывают своих коллег по миру к театральному бану России. Исключают страну-агрессора из ведущих мировых театральных фестивалей и союзов, а российских артистов отправляют в "черный список" к выступлениям в мире. Объединяются ради успеха страны. Как все мы, украинцы", – подытожил Ткаченко.

Заметим, что русская культура вслед за экономикой становится изолированной: