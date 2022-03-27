"Місто-герой": группа "Роялькіт" выпустила песню о Мариуполе, где идут жесткие бои

Украинская рок-группа "Роялькит" выпустила щемящую песню "Город-герой" о Мариуполе, за который до сих пор идут бои, однако он остается украинским.

Группа "Роялькит" выступала в Мариуполе в 2016 и 2021 годах, участники группы имеют там близких, поэтому судьба города для музыкантов очень важна. Поэтому певцы выпустили щемящую песню о городе.

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"Роялькіт" выпустили песню о Мариуполе

"Город-герой" – песня об Украине и украинцах, которые мужественно противостоят российским войскам, пришедшим отобрать у нас самое ценное. О людях, городах, о нации. Вместе мы сила! Итого победим!

– подчеркнули участники группы.

"Роялькіт" записали лаконичное видео, в котором эмоционально исполнили песню.

"В это непростое для нас все время мы хотим посвятить эту песню городу Мариуполю, где сейчас продолжаются ожесточенные бои, где гибнут мирные люди, где гибнут дети, где украинские воины мужественно держат оборону. Для "Роялькіт" Мариуполь особое место. Там наши друзья, родственники, там наши воспоминания о фестивале "Червона рута" – добавили музыканты.

Роялькіт – "Місто-герой": смотрите видео

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