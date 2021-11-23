Мистер и мимис Смит: Зарицкая заинтриговала фотосессией в лифте с Юрием Мешковым
Источник:инстаграм KAZKA
О романе пары Александры Зарицкой и Юрия Мешкова были слухи еще на проекте "Танцы со звездами". Лидер группы KAZKA недавно порвала отношения с тайным бойфрендом, но скоро начала испытывать симпатию к своему партнеру по проекту. Похоже, пара продолжает общение даже после вылета.
Многие фанаты удивились во время просмотра проекта "Танцы со звездами", что между Зарицкой и Мешковым вспыхнули чувства. Они оба в видеодневниках шоу рассказывали, как узнавали друг друга на репетициях, но не были уверены, что продолжат общение после окончания шоу.
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Пара Александры и Юрия покинула паркет в шаге от четвертьфинала. Однако сейчас в сети появились фото, как они двое позируют в лифте в стильных черных образах, напоминающие главных героев фильма "Мистер и миссис Смит" – Брэда Питта и Анджелину Джоли.
Александра Зарицкая и Юрий Мешков в лифте / Фото Сергея Сивьякова
Танцор надел черное суконное пальто с баклажанной водолазкой и штанами, в то время как Александра выбрала черный тренч из экокожи, платье с декольте, серые колготы в сеточку и черные очки. Девушка стильно подкрутила волосы и подчеркнула губы помадой.
"Ситуация – лифт. Наши выходные", – написала Саша в инстаграме.
Стильные Александра Зарицкая и Юрий Мешков / Фото Сергея Сивьякова
Реакция сети
Фанаты эмоционально отреагировали на неожиданные фото пары и уже назвали их "женихом и невестой":
- "Вау";
- "Какие же вы хорошенькие. Очень хорошая пара";
- "Роскошные";
- "Тили-тили тесто жених и невеста" (на русском);
- "Хорошая пара. Счастья вам";
- "Какие же вы горячие";
- "Бомбовая пара!";
- "Саша какая-то необычайная! Юра тоже хорошенький";
- "Мур, мур";
- "А что было потом?".
Отметим, что пара не только вместе приняла участие в проекте "Танцы со звездами", но и снялась вместе в новом клипе группы KAZKA на трек "Автовідповідач".