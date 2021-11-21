"Мисс Земля 2021": какая девушка победила в престижном конкурсе красоты

89 конкурсанток со всего мира 21 ноября приняли участие в конкурсе красоты "Мисс Земля 2021". Победительницей стала красавица из Белиза, Дестини Вагнер.

21 ноября состоялся масштабный конкурс красоты "Мисс Земля 2021" (Miss Earth 2021). В связи с пандемией коронавируса, уже второй год подряд конкурс проходит виртуально.

К слову Глава комитета "Мисс Украина" сообщила, поедет ли Александра Яремчук на "Мисс мира 2021"

Победительница и новая "Мисс Земля"

Роскошную корону получила Дестини Вагнер. Впервые за всю историю конкурса победила представительница страны Центральной Америки – Белиза.

Моя страна никогда раньше не имела титула "Мисс Земля", и у нас никогда не было Международной короны. Сейчас это то, что нам нужно. Я счастлива представлять такую замечательную страну. Меня переполняют эмоции. Слова и благодарность очень трудно передать. Но я благодарна,

– прокомментировала девушка победу.

Дестини Вагнер – "Мисс Земля 2021" / Фото из инстаграма Дестини Вагнер

Дестини Элизабет Вагнер – 25-летняя предпринимательница и писательница. Она работала волонтером, хореографом, дизайнером сайтов. В университете получила степень бакалавра по менеджменту и предпринимательству. Девушка является также общественной деятельницей, потому что пытается изменить высокий уровень детского голода в Белизе.

В 2019 году она впервые попробовала себя в конкурсах красоты, но тогда заняла лишь второе место. В инстаграме Дестини публикует фотографии из ярких фотосессий и просто кадры из жизни.



Дестини Вагнер – "Мисс Земля 2021" / Фото из инстаграма Дестини Вагнер



Дестини Вагнер – "Мисс Земля 2021" / Фото из инстаграма Дестини Вагнер

Что известно о конкурсе

В "Мисс Земля 2021" приняло участие 89 конкурсанток из разных стран. В тройку финалисток, кроме Дестини Вагнер, вошли:

"Мисс Земля Воздуха" – Мариса Батлер, США;

"Мисс Земля Вода" – Ромина Денекен ван дер Вин, Чили;

"Мисс Земля Огонь" – Байтонг Джарират Песом, Таиланд.

Представительницей Украины была "Мисс Земля Украина" Марина Литвин. К сожалению, девушка не вошла в 20 лучших.