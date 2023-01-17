Между нами особая связь, - полька из "Мисс Вселенная 2022" рассказала, как сдружилась с Апанасенко

Победительница конкурса "Мисс Вселенная Польша" Александра Клепачка вместе с украинкой недавно побывала на международном конкурсе в США. Там девушки очень сблизились. Девушка впервые рассказала, как началось их знакомство.

Обладательницы титулов "Мисс Вселенная" в Украине и Польше сделали совместное сообщение в инстаграмме, чем еще больше подтвердили дружбу и братстве соседних стран. Как поделилась 22-летняя Александра Клепачка, перед прибытием в США она много общалась с Викторией в сети, потому что "испытывала зло войны в Украине". Она лично помогала собирать ящики для беженцев и организовывать жизнь украинцев в Польше, а также собственными глазами видела тысячи матерей и детей, пожилых и молодых женщин, которым пришлось бежать от войны.

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Именно поэтому Александра сразу знала, что между ней и Викторией Апанасенко появится "особая связь". Своей новой подруге она хочет, чтобы украинцы смогли вернуться к своей нормальной жизни и процветанию, а также отметила, как важно громче говорить о кровавой войне, развязанной Россией.

Конкурс был платформой для Виктории, чтобы мир узнал, что происходит в ее стране. Удалось, и это самое главное. Мы должны громко говорить о важности мира, свободе и независимости. Мы не должны забывать, что человечность – это еще эмпатия. Виктория, я хочу, чтобы твой дом был безопасным и мирным. Я хотела бы, чтобы вся Украина стала страной, где снова слышен детский смех, а не свист пуль и грохот бомб. Я хочу, чтобы каждый мог вернуться в свой дом с чувством безопасности,

– написала Александра и поделилась общими фото с украинкой.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

В комментариях украинцы искренне поблагодарили поляков за безграничную поддержку Украины во время полномасштабной войны. Напомним, что это не первый случай, когда Александра выразила солидарность – во время официального ужина с командой "Мисс Вселенная" она одела платье украинской дизайнера Оксаны Мухи.