В образе "Берегини-матери": украинка впечатляюще выступила в национальном наряде на "Мисс Вселенная"

Представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" Ангелина Усанова выступила в шоу национальных костюмов. Она предстала в символическом образе "Берегини-матери", олицетворяющей украинскую женщину, которая оберегает своего ребенка от российского террора.

Украинка вышла на дефиле в платье нежно-голубого цвета с золотыми вставками. Интересно, что команда дизайнеров, разработавшая такой наряд, создает концертные образы для Оли Поляковой.

К теме Обладает глубоким символизмом: презентовали костюм украинки Ангелины Усановой на "Мисс Вселенная-2023"

Участница от Украины выступила на "Мисс Вселенная-2023"

Ангелина Усанова вышла в особом образе на конкурсе. Каждый цвет ее платья имеет определенную трактовку. В частности, голубой означает мирное небо, белый и молочный олицетворяет мир. В то время как синий и желтый – воспроизводят украинский флаг.



Образ украинки / Фото с инстаграммы Ангелины Усановой

Детали золотого оттенка на наряде означают броню, а фигурка маленького ангелика в руках участницы – символизирует жизнь украинских детей, которую стремится забрать враг.

Известно, что символические наряды создавали почти полтора месяца. Чтобы изготовить одежду, потратили 30-35 метров ткани. Отдельные детали изобразили, используя 3D принтер.



Образ украинки / Фото с инстаграмма Ангелины Усановой

Президент конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова объясняла, почему именно такой образ создали в этом году для Ангелины.

Национальный костюм в этом году – наше посвящение безусловной материнской любви и беззащитности детей перед глазами войны. Матери всей Украины молят о чистом и защищенном небе без ракет. Молятся о жизни своих детей, которых безжалостно отнимает война. Мир должен запомнить ужасающую статистику, чтобы защитить украинских детей,

– прокомментировала женщина.

Кстати, украинку можно поддержать в шоу национальных костюмов. Для этого нужно проголосовать за нее в официальном приложении Miss Universe. Голосование продолжается.

Выступление украинки Ангелины Усановой на "Мисс Вселенная-2023"

Что известно о "Мисс Вселенная-2023"