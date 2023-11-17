В образе "Берегини-матери": украинка впечатляюще выступила в национальном наряде на "Мисс Вселенная"
Источник:Ангелина Усанова
Представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" Ангелина Усанова выступила в шоу национальных костюмов. Она предстала в символическом образе "Берегини-матери", олицетворяющей украинскую женщину, которая оберегает своего ребенка от российского террора.
Украинка вышла на дефиле в платье нежно-голубого цвета с золотыми вставками. Интересно, что команда дизайнеров, разработавшая такой наряд, создает концертные образы для Оли Поляковой.
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Участница от Украины выступила на "Мисс Вселенная-2023"
Ангелина Усанова вышла в особом образе на конкурсе. Каждый цвет ее платья имеет определенную трактовку. В частности, голубой означает мирное небо, белый и молочный олицетворяет мир. В то время как синий и желтый – воспроизводят украинский флаг.
Образ украинки / Фото с инстаграммы Ангелины Усановой
Детали золотого оттенка на наряде означают броню, а фигурка маленького ангелика в руках участницы – символизирует жизнь украинских детей, которую стремится забрать враг.
Известно, что символические наряды создавали почти полтора месяца. Чтобы изготовить одежду, потратили 30-35 метров ткани. Отдельные детали изобразили, используя 3D принтер.
Образ украинки / Фото с инстаграмма Ангелины Усановой
Президент конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова объясняла, почему именно такой образ создали в этом году для Ангелины.
Национальный костюм в этом году – наше посвящение безусловной материнской любви и беззащитности детей перед глазами войны. Матери всей Украины молят о чистом и защищенном небе без ракет. Молятся о жизни своих детей, которых безжалостно отнимает война. Мир должен запомнить ужасающую статистику, чтобы защитить украинских детей,
– прокомментировала женщина.
Кстати, украинку можно поддержать в шоу национальных костюмов. Для этого нужно проголосовать за нее в официальном приложении Miss Universe. Голосование продолжается.
Выступление украинки Ангелины Усановой на "Мисс Вселенная-2023"
Что известно о "Мисс Вселенная-2023"
- Недавно представительница от Украины выступила в полуфинале конкурса. Она продемонстрировала 3 эффектных образа: коктейльное платье, купальник и вечернее платье, содержащее в себе глубокий символизм. Одно из них – олицетворяло Украину, которая восстает из пепла и возрождается.
- Раньше на конкурсе возник скандал. Все потому, что на открытии участницу из Украины посадили возле конкурсантки из России Маргариты Голубевой. Сетью разлетелось фото, где видно, что украинку не устраивает такое размещение.
- Впоследствии Усанова рассказала, что с участницей из России они не пересекаются, поскольку живут на разных этажах, находятся в разных группах и имеют разные планы в день. Так что никакого взаимодействия в украинки с россиянкой нет.