Приперлась "с миром": россиянка на "Мисс Вселенная 2023" года обратилась к украинке
Источник:Алина Шаманская
Участница конкурса на "Мисс Вселенная 2023" от Украины Ангелина Усанова поделилась, что говорила ей за кулисами представительница от России. Конкурсантка из страны-агрессорки сказала, что она здесь "с миром".
В этом году от России на конкурсе красоты выступала Маргарита Голубева. Известно, что участница активно общалась с другими конкурсантками, приходила к ним с подарками и рассказывала о "величественной" российской культуре.
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Ангелина Усанова рассказала о поведении участницы из России на "Мисс Вселенная 2023"
Украинка рассказала, что представительница страны-агрессорки практически никак с ней не взаимодействовала. В то же время, Усанова вспомнила одну фразу, которую сказала ей Голубева в первый день международного конкурса.
Она не подходила, не разговаривала со мной. Никаких провокаций не было. Она, как только меня увидела в первый день, сказала: "Я здесь с миром". Я дала понять, что благодарна, что она это сказала, но общение будет лишним,
– отметила Ангелина.
Девушка поделилась, что в этом году на конкурсе представительница от России не совершала таких провокаций по отношению к украинке, как в прошлом году. Ведь на "Мисс Вселенная 2022" конкурсантка от России Анна Линникова пыталась стать возле украинки Виктории Апанасенко во время фотосессии. Однако "подружиться" ей не удалось.
О взаимодействии украинки и россиянки на "Мисс Вселенная 2023"
- В первый день конкурса, на вечеринке-открытии представительницу из Украины посадили возле участницы из России Маргариты Голубевой. В сети опубликовали фотографию, на которой заметно, что Усановой не нравится такая посадка.
- Впоследствии украинка рассказала о взаимодействии с представительницей страны-агрессорки. Она отметила, что с Маргаритой они вообще не видятся, поскольку живут на разных этажах, находятся в разных группах и имеют разные планы в день. Так что никакой связи между ними не возникает.
- Также представительница Украины Ангелина Усанова выступала в символическом образе "Берегини-матери", который демонстрирует украинскую женщину, защищающую своего ребенка от российской агрессии. Она вышла на дефиле в платье нежно-голубого цвета с золотыми вставками, которые символизируют украинский флаг.