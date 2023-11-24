Приперлась "с миром": россиянка на "Мисс Вселенная 2023" года обратилась к украинке

Участница конкурса на "Мисс Вселенная 2023" от Украины Ангелина Усанова поделилась, что говорила ей за кулисами представительница от России. Конкурсантка из страны-агрессорки сказала, что она здесь "с миром".

В этом году от России на конкурсе красоты выступала Маргарита Голубева. Известно, что участница активно общалась с другими конкурсантками, приходила к ним с подарками и рассказывала о "величественной" российской культуре.

Интересно Ангелина Усанова представила Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2023": какое место она заняла

Ангелина Усанова рассказала о поведении участницы из России на "Мисс Вселенная 2023"

Украинка рассказала, что представительница страны-агрессорки практически никак с ней не взаимодействовала. В то же время, Усанова вспомнила одну фразу, которую сказала ей Голубева в первый день международного конкурса.

Она не подходила, не разговаривала со мной. Никаких провокаций не было. Она, как только меня увидела в первый день, сказала: "Я здесь с миром". Я дала понять, что благодарна, что она это сказала, но общение будет лишним,

– отметила Ангелина.

Девушка поделилась, что в этом году на конкурсе представительница от России не совершала таких провокаций по отношению к украинке, как в прошлом году. Ведь на "Мисс Вселенная 2022" конкурсантка от России Анна Линникова пыталась стать возле украинки Виктории Апанасенко во время фотосессии. Однако "подружиться" ей не удалось.

О взаимодействии украинки и россиянки на "Мисс Вселенная 2023"