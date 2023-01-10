В наряде украинских дизайнеров: "Мисс Украина Вселенная 2022" поразила новыми образами в США

Виктория Апанасенко уже 11 января будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022", который состоится в Новом Орлеане в США. В инстаграмме девушка показала новые роскошные образы, в которых находилась на мероприятиях перед началом "Мисс Вселенная".

Дорога на "Мисс Вселенная 2022" для Виктории Апанасенко была длинной и тяжелой. Однако девушка стремится достойно представить нашу страну и победить, постоянно ошеломляет соперниц и организаторов безупречными нарядами от известных украинских дизайнеров.

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Новые образы Виктории Апанасенко в США

На личной странице в инстаграмме "Мисс Украина Вселенная 2022" опубликовала несколько новых постов. Модель еще раз похвасталась аутфитами от украинских дизайнеров. Виктория позировала на камеру в белом костюме от бренда MARSEGO, а также в роскошных белом и синем платьях от L'Ange Blanc.

Каждый образ "Мисс Украина Вселенная 2022" довершали роскошные прически и безупречные макияжи.

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Напомним, для первого выхода в США Виктория избрала look от Ивана Фролова. "Мисс Украина Вселенная 2022" надела mom-джинсы и молочный свитшот из благотворительной коллекции FROLOV, на котором сине-желтое сердце вышито вручную. В таком образе и кроссовках модель продефилировала аэропортом с флагом.

А в первый репетиционный день и для записи официальной видео-визитки Виктория выбрала нежно-голубое максиплатье в рубчик с фактурными рукавами от популярного среди звезд бренда J'amemme. Ее стоимость на сайте – 380 евро, это почти 15 тысяч гривен.