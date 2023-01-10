"Мисс Вселенная 2021" поправилась и рассказала, как ее булили за лишние килограммы

На "Мисс Вселенная 2021" победила 22-летняя представительница Индии Гарнааз Сандгу. После конкурса красоты она несколько поправилась и из-за этого столкнулась с хейтом в сети.

В разгар конкурса "Мисс Вселенная 2022" в Новом Орлеане, где Украину представляет модель Виктория Апанасенко, прошлая мисс Гарнааз Сандгу рассказала об обратной стороне популярности. Взяв корону в Израиле, она расслабилась и набрала несколько килограммов. В таком весе ей удобно, но пользователи травят. Некоторые комментарии были такими жестокими, что довели индийку до слез.

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"Мисс Вселенная 2021" булили, потому что она поправилась

Меня булили за то, что я набрала вес. Мне было неудобно и очень неожиданно видеть, как люди начали высказывать свое мнение, которое не имело значения. Дело не в том, как ты выглядишь, а в том, кто ты изнутри, как ты относишься к людям и во что веришь,

– подчеркнула "Мисс Вселенная 2021".

Она объяснила, что в период подготовки к конкурсу красоты много тренировалась и соблюдала диету, была зациклена на победе и совсем не думала о здоровье. Поэтому с короной "Мисс Вселенная 2021" девушка вернулась к привычному ритму жизни.

"После победы у меня был почти месяц, чтобы просто отдохнуть. В течение этого времени я фактически не тренировалась, я просто ела и просто наслаждалась временами со своей семьей. Я никогда не думала, что это отразится на моем теле", – прокомментировала Гарнааз Сандгу.

"Мисс Вселенная 2021" Гарнааз Сандгу год назад / Фото с инстаграма индийки

"Мисс Вселенная 2021" Гарнааз Сандгу сейчас / Фото с инстаграма индийки

Она надеется, что ее признание поможет другим девушкам побороть навязанные обществом комплексы.

"Все мы несовершенны. Мы должны осознать, что есть момент, когда нам нужно принять свои недостатки, и когда вы это сделаете, вы сможете во что бы то ни стало победить в этом мире", – подытожила "Мисс Вселенная-2021".

Кстати, представительница Украины на "Мисс Вселенная 2021" Анна Неплях тоже "набрала" за последний год. Ради конкурса за полгода она похудела на 12 килограммов, потому что "убрала из питания углеводы, добавила тренировки и массажи". Однако из-за стресса на фоне полномасштабной войны поправилась на 9 килограммов за два месяца. В мае модель весила 68 килограммов при росте 173 сантиметра.