"Мисс Украина Вселенная" вступилась за помощницу замминистра, ее затравили за откровенное платье

Волна хейта накрыла Кристину Тишкун, которая сопровождала замминистра образования Игоря Гарбарука во Львове. Девушку раскритиковали за откровенное платье в горсовете. Однако Анна Неплях вступилась за юристку.

Появление уже бывшего заместителя министра образования Игоря Гарбарука во Львове произвело фурор в сети. Все благодаря его эффектной спутнице Кристине Тишкун, которая пришла в горсовет в черном платье с глубоким декольте и без бюстгальтера. Девушку затравили за откровенный look. В скандал вмешалась амбициозная "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях. Она встала на защиту юристки.

К теме Спутница заместителя министра произвела своим внешним видом фурор во Львове

"Мисс Украина Вселенная 2021" заступилась за Кристину Тишкун

Титулованная красавица не отрицает, что 27-летняя девушка неуместно оделась во Львовский городской совет. Однако юзеры, по ее мнению, не имеют никакого права "шеймить" (стыдить) и буллить Кристину Тишкун.

То, что она одета неуместно и не по дресс-коду, – факт, но разве можно за это вешать ярлыки, обесценивать ее должность и опускать по социальной лестнице. Кибербуллинг – зло XXI века. Это тот же абьюз и психологическое насилие, но от незнакомых людей,

– эмоционально заявила "Мисс Украина Вселенная".

Она убеждена, что в эпоху интернета пользователи, которые распространяют фейки и хейтят в комментариях, должны отвечать за свои слова перед законом.

Кристина Тишкун во Львовском городском совете / Фото из соцсетей

Коротко о скандале вокруг Кристины Тишкун

В пятницу, 24 декабря, Игорь Гарбарук явился на официальную встречу во Львовский городской совет. С ним пришла Кристина Тишкун, которая сначала представилась помощницей, а затем – юристкой и спутницей.

В сети девушку затравили за сверхоткровенное платье, после чего она закрыла доступ к своему инстаграму.

Однако Кристина все-таки ответила хейтерам, что "каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно".

Уже через четыре дня, 28 декабря, заместитель министра образования Игорь Гарбарук написал заявление об увольнении.

, Анна Неплях не понаслышке знает об интернет-буллинге. Шквал критики накрыл ее после неудачного выступления на репетиции финала "Мисс Вселенная 2021". Девушка переволновалась и с надрывом прокричала имя и страну.

Полный текст публикации Анны Неплях:

Какую отвратительную ситуацию я сейчас наблюдаю, где люди даже не стесняются выставлять у себя на страницах то, как они шеймят и буллят помощницу за ее откровенный наряд. То, что она одета неуместно и не по дресс-коду, – факт, но разве можно за это вешать ярлыки, обесценивать ее должность и опускать по социальной лестнице.

Я считаю, что кибербуллинг – зло XXI века. Это тот же абьюз и психологическое насилие, но от незнакомцев. В эпоху интернета необходимо внедрять новые законы, где за ложную информацию и оскорбления человек должен отвечать.