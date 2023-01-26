После упреков об инъекциях красоты: "Мисс Украина Вселенная" Апанасенко показала детские фото
Источник:Виктория Апанасенко
В этом году представительницу Украины на "Мисс Вселенную" поддерживали как никогда. Однако в сети упрекали, что Виктория Апанасенко делала пластику и инъекции красоты. В ответ девушка опубликовала детские фото.
28-летняя Виктория Апанасенко из Чернигова достойно выступила на "Мисс Вселенная 2022" в Новом Орлеане, где взяла одну из главных наград – Spirit of Carnival за смелость, альтруизм и добрые дела. Чтобы окончательно разгромить хейтеров, девушка доказала свою природную красоту детскими фото.
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Детские фото "Мисс Украины Вселенная 2022" Виктории Апанасенко
Модель запостила серию фото из семейного альбома, на которых позирует в детсаду, в купальнике на море, на турнирах по бальным танцам и дома на фоне советской стенки, которую узнали многие ее фолловеры.
Маленькие девочки с мечтами. Станьте женщинами с видением,
– подписала Виктория Апанасенко.
В комментариях обратились к диванным экспертам, которые упрекали "Мисс Украину Вселенную 2022" за пластику: "То же лицо, что и сегодня. Многие думали, что ты делала много инъекций, но из детских фото видно, что твоя красота естественна", "Эти фото нужно показать тем клушам, которые говорили, что Виктория вся сделана с помощью хирургии".
"Мисс Украина Вселенная 2022" в детстве / Фото из инстаграма Виктории Апанасенко
"Мисс Украина Вселенная 2022" в детстве / Фото из инстаграма Виктории Апанасенко
"Мисс Украина Вселенная 2022" в детстве / Фото из инстаграма Виктории Апанасенко
Поклонники Виктории также засыпали ее комплиментами за природную красоту:
- "Еще малышкой была хорошенькая";
- "Эта маленькая девочка выглядит так, будто в будущем станет "Мисс Украиной";
- "Уже в юном возрасте как модель";
- "Очень хорошая девочка";
- "Родилась роскошной";
- "Какая красивая куколка";
- "Королева красоты уже в детстве".
"Мисс Украина Вселенная 2022" в детстве / Фото из инстаграма Виктории Апанасенко
"Мисс Украина Вселенная 2022" в детстве / Фото из инстаграма Виктории Апанасенко
"Мисс Украина Вселенная 2022" в детстве / Фото из инстаграма Виктории Апанасенко
"Мисс Украина Вселенная 2022" в детстве / Фото из инстаграма Виктории Апанасенко
"Мисс Украина Вселенная 2022" в детстве / Фото из инстаграма Виктории Апанасенко
Напомним, после эффектного появления на "Мисс Вселенная 2022" на Викторию Апанасенко набросились российские СМИ. Там почему-то обиделись, что раньше украинка призывала бойкотировать их представительницу и "не скрывала брезгливости". Ее обозвали бестактной, потому что во время совместной фотосессии "Мисс Украина Вселенная" отказалась стоять возле Анны Линниковой, которая бегала за всеми представительницами и обзывала расистами.