"Мисс Украина Вселенная" провел ребрендинг: как теперь называется конкурс красоты

"Мисс Украина Вселенная" решил провести ребрендинг. Руководство конкурса красоты приняло такое решение для того, чтобы конкурсы не путали и не было ассоциаций с "Мисс Украина".

Поэтому они сменили название с "Мисс Украина Вселенная" на "Мисс Вселенная Украина".

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"Мисс Украина Вселенная" изменил название

Ребрендинг состоялся после скандала вокруг конкурса красоты "Мисс Украина", где некоторые девушки-участники имели связи с Россией и эскортом. Для того чтобы действия коллег не ассоциировались с "Мисс Украина Вселенная", руководство конкурса решило немного изменить его название. Отныне конкурс красоты будет называться "Мисс Вселенная Украина" / "Miss Universe Ukraine".

Мы бойкотируем: любые виды сексуальных притязаний, непрофессионализм, связи со страной-оккупантом, неэтические высказывания по поводу участниц конкурса. Не все люди одинаковые. Как и бренды. Как и конкурсы красоты,

– отметили в соцсетях конкурса.

Что известно о скандале вокруг "Мисс Украина": главное

На днях конкурс красоты "Мисс Украина" опубликовал анкеты участниц. Продюсер и комик Андрей Лузан призвал бойкотировать этот конкурс красоты. Как отметил шоумен, часть девушек-участниц не живет в Украине, не общается на украинском и не проявляли признаков патриотизма. По его мнению, проблема не только с участницами, но и с самим конкурсом – уместность его проведения под вопросом.

, в августе оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" выбрал девушку, которая представит нашу страну на международном конкурсе красоты в 2023 году. Жюри отобрало трех финалистов, одна из которых получила корону. Так, победительницей стала Ангелина Усанова. Уже 18 ноября 2023 года девушка представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в Сальвадоре.

В то же время комик подчеркнул, что не нужно набрасываться на всех участниц, потому что некоторых из них буквально заставляют участвовать в конкурсе.

"Один близкий человек двух девушек-конкурсанток созвонился со мной и рассказал о том, что некоторых девушек в этот конкурс затягивают разными манипуляциями. А потом ты просто не можешь его покинуть. Тебе просто не дают", – рассказал Лузан.