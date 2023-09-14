"Мисс Украина Вселенная" провел ребрендинг: как теперь называется конкурс красоты
Источник:"Мисс Украина Вселенная"
"Мисс Украина Вселенная" решил провести ребрендинг. Руководство конкурса красоты приняло такое решение для того, чтобы конкурсы не путали и не было ассоциаций с "Мисс Украина".
Поэтому они сменили название с "Мисс Украина Вселенная" на "Мисс Вселенная Украина".
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"Мисс Украина Вселенная" изменил название
Ребрендинг состоялся после скандала вокруг конкурса красоты "Мисс Украина", где некоторые девушки-участники имели связи с Россией и эскортом. Для того чтобы действия коллег не ассоциировались с "Мисс Украина Вселенная", руководство конкурса решило немного изменить его название. Отныне конкурс красоты будет называться "Мисс Вселенная Украина" / "Miss Universe Ukraine".
Мы бойкотируем: любые виды сексуальных притязаний, непрофессионализм, связи со страной-оккупантом, неэтические высказывания по поводу участниц конкурса. Не все люди одинаковые. Как и бренды. Как и конкурсы красоты,
– отметили в соцсетях конкурса.
Что известно о скандале вокруг "Мисс Украина": главное
- На днях конкурс красоты "Мисс Украина" опубликовал анкеты участниц. Продюсер и комик Андрей Лузан призвал бойкотировать этот конкурс красоты. Как отметил шоумен, часть девушек-участниц не живет в Украине, не общается на украинском и не проявляли признаков патриотизма. По его мнению, проблема не только с участницами, но и с самим конкурсом – уместность его проведения под вопросом.
В то же время комик подчеркнул, что не нужно набрасываться на всех участниц, потому что некоторых из них буквально заставляют участвовать в конкурсе.
"Один близкий человек двух девушек-конкурсанток созвонился со мной и рассказал о том, что некоторых девушек в этот конкурс затягивают разными манипуляциями. А потом ты просто не можешь его покинуть. Тебе просто не дают", – рассказал Лузан.
- В ответ на заявление Андрея организаторы "Мисс Украина" заявили, что создадут нравственную группу, которая проведет дополнительную проверку участниц. В случае правдивости фактов связи с Россией, участниц исключат. Позже организаторы сообщили, что исследовали все вопросы, которые беспокоили общественность и дисквалифицировали трех девушек. Их имена организаторы не назвали.
- Более того, после скандала некоторые участницы и сами отказались участвовать в конкурсе. Среди них – Виктория Макарова, Полина Сурай, Елизавета Гончар.
- Заметим, что в сети обратили внимание, что со страницы конкурса удалили 5 (а не 3) анкет участниц. В частности, исчезли фото девушек, которые покинули конкурс по своему желанию, а также Екатерины Чувашовой (ее отец был арестован за слив позиций ВСУ). Анкеты Оксаны Магеры, которая жила в России, а также Ирины Пиляевой, которая сопровождала российского ресторатора, остаются на странице "Мисс Украина".