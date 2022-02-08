"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях сходила на Ukrainian Fashion Week в бархатном костюме Gucci

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях посетила самое модное событие года – Ukrainian Fashion Week. На один из показов она пришла в бархатном костюме Gucci, который был безумно популярен в 90-х.

Титулованная красавица Анна Неплях вылечилась от коронавируса, который подхватила в Мексике, и покоряет светские тусовки. Она во второй раз пришла на Ukrainian Fashion Week и поразила аутфитом в легендарном костюме Gucci.

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Образ Анны Неплях в бархатном костюме Gucci

На "Мисс Украина Вселенная 2021" ярко-красный костюм из бархата – приталенный пиджак с острым лацканом, атласными полосками, карманами и брюки прямого кроя. Под стильный ансамбль Gucci Анна Неплях выбрала белую рубашку с бантом-завязкой и классические туфли-лодочки черного цвета.

Ее брендовый выход завершил крохотный кожаный клатч на золотистой змеиной цепочке. Из украшений модель выбрала золотые серьги-шарики и браслеты, а волосы собрала в тугой хвост.

Анна Неплях в бархатном костюме Gucci / Фото из инстаграма "Мисс Украина Вселенная 2021"

Анна Неплях в бархатном костюме Gucci / Фото из инстаграма "Мисс Украина Вселенная 2021"