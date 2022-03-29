Мисс Украина Вселенная Анна Неплях обратилась к европейцам: "Мы не могли представить такого"

Украинская модель Анна Неплях приехала в Бельгию на конкурс красоты и произнесла речь в поддержку Украины. Она призвала всех не быть безучастными и понять, что война может прийти к каждому дому в Европе.

27-летняя девушка находилась в составе судей конкурса "Мисс Бельгия", а все средства, собранные на мероприятии, были переданы на помощь Украине. По словам Неплях, удалось собрать 25 миллионов евро.

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Когда Анне дали слово, она обратилась к зрителям в зале и отметила, что сейчас Украина защищает демократию во всей Европе.

У меня ко всему вопросу: почему? Почему мир на земле должен зависеть от одного человека, особенно когда этот человек – террорист и кровь миллионов на его руках. Сейчас в моей независимой прекрасной стране идет настоящая война и гибнут не только солдаты, но и мирные жители, в том числе женщины и маленькие дети. Можете ли вы представить себе такое будущее для своих детей? Мы тоже не могли вообразить,

– заявила модель.

"Мисс Украина Вселенная" также призвала НАТО закрыть небо над Украиной, отмечая, что это не только ее просьба, а миллионов украинцев.

"Я и 48 миллионов украинцев просим НАТО закрыть небо над Украиной и напомнить, что украинцы ежечасно гибнут, чтобы защитить либеральную демократию в Европе. Пожалуйста, прекратите войну в Украине, потому что завтра война может прийти к вам", – добавила девушка со слезами на глазах.

На мероприятии Анну Неплях тепло встретили в качестве почетного жюри конкурса, подарили ей в отеле символические цветы в сине-желтом цвете и выражали большую поддержку во время конкурса. Для события Анна выбрала символический белый костюм, а завершила образ высокой прической и макияжем в сине-желтых цветах.

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