"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях красноречиво призвала к миру фото с центра Киева

"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях красноречиво отреагировала на угрозу вторжения России. Она вышла на одиночный пикет на Крещатике и подняла картонку с надписью Peace in Ukraine – "Мир в Украине".

27-летняя Анна Неплях показала, что делала в мощную зеркальную дату – 22 февраля 2022 года. Она, как и все украинцы, загадала одно желание – мир на родной земле, и вышла с ним на главную улицу Киева – Крещатик.

Анна Неплях призвала к миру на Крещатике

Одиночный пикет модель с 300-тысячной аудиторией устроила под зданием Цума, на которой красуется надпись All you need is – "Все, что нам надо – это". Анна Неплях продолжила его фразой Peace in Ukraine – "Мир в Украине".

Вчера был особенный день 22.02.2022 для того, чтобы загадать желание. Все украинцы загадали одно единственное, я среди них. All you need is peace ("Все, что нам нужно – это мир" – ред. 24 канал),

– объяснила Анна Неплях.

Анна Неплях на пикете в Киеве / Фото из инстаграма "Мисс Украины Вселенная 2021"

В сети "Мисс Украина Вселенная 2021" расхвалили за гражданскую позицию и красноречивое фото. Ее патриотическое сообщение собрало десятки желто-голубых сердец и комментариев:

"Какая вы красивая! Спасибо за вашу позицию";

"Точно. У всех сейчас одно желание";

"Да, именно это и загадала";

"Молодец".

, что Анна Неплях не единственная украинская знаменитость, которая выступила за мир. Признание Путиным боевиков на Донбассе осудили десятки звезд – Юлия Санина, Злата Огневич, Оля Цибульская, Алексей Суханов , Alina Pash, Женя Галич и другие.