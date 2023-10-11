"Мисс Украина Вселенная 2023" призналась, что едва не совершила самоубийство

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2023" Ангелина Усанова рассказала, с какими психологическими проблемами сталкивалась. Из-за утраченных отношений девушку посещали мысли о суициде.

Вчера, 10 октября, отмечали Всемирный день психического здоровья. В этот день Ангелина Усанова подняла немаловажную тему – проблему самоубийств в мире.

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"Мисс Украина Вселенная" была на пороге суицида

Ангелина Усанова призналась, что после тяжелого расставания она чуть не покончила с собой. Этот период в жизни был очень сложным для нее.

Как человек, находившийся на пороге самоубийства после потери важных отношений, я точно знаю, в какие игры с нами может играть наш разум. Когда голос говорит в голове "Убей себя! Ты бездарность! Ты никому не нужна! Ты не заслуживаешь ничего!". Когда ты теряешь все и должен начинать жизнь с начала, отстраивая себя пазл за пазликом,

– вспомнила модель.



Ангелина Усанова / Фото с инстаграма модели

"Мисс Украина Вселенная" отметила, что тогда легче опустить руки и поверить негативным мыслям. Но нужно продолжать борьбу. Девушка вспомнила, что ее спасло.

"Меня спасала надежда. Надежда, что все будет хорошо. Вера, что моя жизнь имеет смысл. Любовь, наполняющая каждую клетку моего тела. По своему опыту могу сказать, что наш ум должен быть нашим другом, и он является нашим другом. Наш выбор, какие мысли мы лелеем в себе, хороши ли мы садоводы в нашем ментальном саду. Жизнь стоит каждую секунду. И самоубийство — это никогда не выход".

Модель призвала соблюдать ментальную гигиену и заботиться о мыслях так же, как и о теле.

Кто носит титул "Мисс Украина Вселенная 2023"