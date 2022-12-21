Воин Света: "Мисс Украина Вселенная 2022" представила футуристический костюм, с которым поедет в США

Модель Виктория Апанасенко в 2022 году получила титул "Мисс Украина Вселенная" и уже через месяц готовится презентовать свою страну на главном конкурсе в США. Украинская дизайнер Леся Патока уже создала для девушки национальный костюм, поражающий во всех его деталях.

Национальный комитет "Мисс Украина Вселенная" презентовал фотографии национального костюма под названием "Воин Света". Его Виктория наденет во время традиционного шоу национальных костюмов, которое состоится 11 января 2023 в рамках конкурса "Мисс Вселенная". Сам финал мероприятия пройдет 14 января 2023 года в городе Нью-Орлеан, штат Луизиана, США.

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Президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова рассказала, что с командой долго думала: каким должен быть образ, символизирующий нашу страну. Для этого они провели голосование среди общественности, чтобы понять, какой они хотят метафорически видеть нашу страну: с трагизмом украинского настоящего или показать Украину в светлом образе, который продемонстрирует дух и силу нашего народа. Украинцы сошлись на втором варианте, поэтому при создании образа использовалась собственная идея Виктории Апанасенко.

Костюм "Воин Света" символизирует борьбу нашей нации с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, защищающий Украину с мечом. В руках у Виктории оружие, ее тело в доспехах, одновременно она несет свет из-за темноты, которая пришла на наши земли с агрессором,

– говорит Филимонова.

В образе использованы 5 основных материалов и элементов:

монолитный комбинезон что символизирует броню и вторую кожу девушки;

что символизирует броню и вторую кожу девушки; белое платье с вышитыми орнаментами и пышными рукавами и юбкой;

с вышитыми орнаментами и пышными рукавами и юбкой; головной убор с традиционными для Украины колосками;

с традиционными для Украины колосками; символические крылья , обожженные и обрамленные в сине-золотые доспехи;

, обожженные и обрамленные в сине-золотые доспехи; меч, с которым украинка борется с врагом/



Национальный костюм украинки Виктории Апанасенко на "Мисс Вселенная" / Фото прессслужбы



Виктория Апанасенко представит Украину в США 14 января 2023 года / Фото прессслужбы

Костюм "Воин Света" разработала дизайнер Леся Патока, ранее работавшая с созданиями сценических образов артистов Onuka, Джамалы, Бумбокс, Pianoбой, Сергея Бабкина, Оли Поляковой и других.

Костюм "Воин Света" – это олицетворение внутренней силы украинцев, нашей смелости, решительности и любви к свободе, текущей в нашей крови. В этот костюм я хотела заложить идею, что война не способна взломать нашу мощь и обесцвечивать наши сердца. Украина обязательно возродится как феникс, расцветет и воссияет лучами доброты и веры,

– прокомментировала свой национальный костюм "Мисс Украина Вселенная 2022".



Виктория Апанасенко в костюме с месседжем "Архангела Михаила" / Фото пресс-службы