За 70 тысяч гривен: "Мисс Украина Вселенная 2022" презентовала в США роскошное вышитое платье

Представительница Украины на "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко приехала на финальный этап конкурса "Мисс Вселенная", который пройдет в Новом Орлеане в США 14 января. Модель дает интервью и презентует участникам и журналистам качественные украинские бренды. Один из таких – вышитые платья Юлии Магдич.

В четвертый день пребывания на конкурсе "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко одела роскошное вышитое платье бренда Yuliya Magdych. Это черное платье с золотыми колосьями, которое, по словам украинки, символизирует "темные времена в Украине, а золотой цвет – свет надежды на светлое будущее нашей страны".

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Также она поделилась своим поклонникам, что богатый темный чернозем и большие поля пшеницы уже получили Украине прозвище "хлебная корзина Европы". Поэтому для нее такой наряд еще более особенный и достойный презентовать его в США во время подготовки к конкурсу.

Какая цена платья Yuliya Magdych

На сайте украинского бренда можно увидеть, что вышитое платье называется OLIVE и его цена – 69 696 гривен. Хлопковое миди-платье имеется в размерах XS/S, S/M, L и XL, а заказать его можно в любой уголок мира. Свой образ она дополнила украшениями другого украинского бренда BEVZA.

В вышитом платье Виктория позировала для фотографий с участницами из других стран мира – из Таиланда, Польши, Швейцарии, Германии, Панамы и Экваториальной Гвинеи.

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Отметим, что во 2-й день пребывания на конкурсе Виктория Апанасенко одела другую популярное платье от Юлии Магдич в сине-желтых цветах за 62 436 гривен.



Виктория Апанасенко в платье Юлии Магдич на "Мисс Вселенная 2022" / Фото с инстаграммы модели