"Мисс Украина Вселенная" 2021 призналась, на сколько килограммов похудела ради конкурса

Анна Неплях несколько дней назад победила в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" 2021 и уже делится собственными секретами. Для очередного интервью она рассказала, что ей удалось похудеть на 12 килограммов, чтобы достичь желаемого результата.

27-летняя победительница конкурса из Днепра рассказала, что за полгода смогла похудеть на 12 килограммов – ее самой большой мотивацией стал кастинг "Мисс Украина Вселенная".

Читайте также "Мисс Украину Вселенная" 2021 раскритиковали за русский язык: дерзкий ответ хейтерам

Я за полгода похудела на 12 килограммов. На 7 килограммов я похудела до сентября, а потом когда увидела кастинг, решила больше сбросить. Я убрала из питания углеводы и добавила тренировки и массажи и похудела еще на 5 килограммов,

– поделилась Анна Неплях.

Также она призналась, что при росте 173 сантиметра, весит 59 килограммов, а ее параметры тела выглядят так:

грудь – 93 сантиметра;

талия – 66;

бедра – 100.



Анна Неплях до похудения / Фото из инстаграма девушки

Кроме этого Анна Неплях поделилась, что обожает украинскую кухню несмотря на то, что она калорийная, а также может себе позволить раз в год крепкий алкоголь на день рождения. Победительница шутливо добавила, что очень любит водку.



"Мисс Украина Вселенная" 2021 Анна Неплях / Фото из инстаграма блогерши