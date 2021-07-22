Почти год назад "Мисс Украина-2011" родила первенца от белорусского бизнесмена. После родов она быстро похудела и вернулась в идеальную форму. Однако Олеся Стефанко не забросила тренировки, поэтому теперь ее тело выглядит лучше, чем до материнства.

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Безупречную фигуру она продемонстрировала во время отдыха в Хорватии. Супруги путешествовали яхтой, которая стала отличной локацией для горячих фотосессий. Олесю Стефанко сфотографировали в движении, когда она спускалась по лестнице на палубу.

На красавице было крошечное бикини изумрудного цвета на тонких завязках. Она накинула рубашку оверсайз, которая не помешала рассмотреть ее подтянутую фигуру. У "Мисс Украины" виднеются даже кубики пресса. Она точно не выглядит на свои 33 года.



Олеся Стефанко в бикини / Фото из инстаграма "Мисс Украины"