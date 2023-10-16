Всегда открыта, – "Мисс Украина 2023" ответила, готова ли к хейту после скандала с участницами

София Шамия победила на конкурсе "Мисс Украина 2023". После громкого скандала из-за связей финалисток с Россией девушка рассказала, что думает об участницах и готова ли к критике в свою сторону.

Конкурс красоты "Мисс Украина 2023" проходил в оффлайн-формате, поэтому у участников не было возможности знакомиться и обсуждать ситуацию со скандалом. Победительница конкурса призналась, что не познакомилась с финалистками.

К слову После громкого скандала: на "Мисс Украина-2023" выбрали победительницу

"Мисс Украина 2023" об и связях участниц с россиянами

София Шамия рассказала, что в конкурсе фокусировалась на своем пути к победе. Она ответила, как отнеслась к тому, что у других финалисток есть связи с россиянами.

Для меня это неприемлемо и я уважаю решение комитета конкурса создать дополнительную проверку участниц. По-моему, это демонстрирует их готовность принять во внимание все аспекты ситуации и принять объективное решение, что важно для обеспечения прозрачности и доверия,

– сказала девушка.

София Шамия о хейте в сети

, одна из дисквалифицированных участниц Ирина Пиляева подтвердила, что находится в отношениях с российским бизнесменом Александром Орловым. Она заявила, что "мы не выбираем, кого полюбить".

София Шамия также ответила на вопрос о хейте. Факты из жизни других финалисток наделали шум в сети, но девушка не боится, что что-нибудь скандальное может выплыть и о ней.

Я всегда была открыта и искренна в отношении своей биографии и жизни, и мне нечего скрывать. Совет буду поделиться деталями моей деятельности или биографии,

– сказала "Мисс Украина".



София Шамия / Фото с инстаграма девушки

Девушка добавила, что понимает, почему конкурсы красоты всегда под пристальным взглядом общества и журналистов. Похоже, она готова к критике.

"Вполне естественно, что конкурсы красоты часто находятся под пристальным взглядом общественности и СМИ. Я понимаю, что победа приносит определенное публичное внимание, и это может вызвать интерес к моему прошлому. Но я горжусь своей деятельностью и жизнью. Но очень благодарна украинцам за поддержку и возможность представлять Украину на международном конкурсе "Мисс Мира"", – поделилась София.