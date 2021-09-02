"Мисс Украина-2021" получит корону за 3 миллиона долларов: как выглядит украшение

В октябре состоится юбилейный национальный конкурс "Мисс Украина". Организаторы уже презентовали корону, которую вручат самой красивой украинке 2021 года. Победительнице достанется украшение, которое оценивают в 3 миллиона долларов.

Похоже, стоимость короны "Мисс Украина-2021" оправдана, ведь над ней работал художник мирового уровня – узбекский мастер Джейкоб Арабо, которого называют "алмазным королем". Это эксклюзивное украшение от самого экстравагантного ювелира современности, поэтому "короновать" красавицу он будет лично.

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Корона за 3 миллиона долларов – 81 миллион гривен, изготовлена из белого золота и инкрустирована 300 каратами драгоценных камней. На ней 27 сапфиров и 1 250 бриллиантов. На создание драгоценного аксессуара понадобилось три месяца!

Добавим, кроме короны за 3 миллиона долларов "Мисс Украина-2021" получит денежный приз –где представит Родину на международном конкурсе красоты "Мисс Мира-2021".

Напомним, в июле организаторы конкурса "Мисс Украина" жаловались, что не могут отобрать участниц из-за ужесточения правил. В этом году девушкам выдвинули новые условия, связанные с природной красотой и незапятнанным именем: