"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук встречается с парнем из списка Forbes

Три недели назад на "Мисс Украина" 2021 года победила 22-летняя Александра Яремчук. Все это время девушка отказывалась рассекречивать своего бойфренда. Как выяснилось, она встречается с Андреем Дегодой из украинского списка Forbes.

Титулованная красавица Александра Яремчук из города Калиновка Винницкой области не хотела вмешивать семью и любимого в шоу-биз, однако журналисты пролили свет на ее личную жизнь. Как выяснилось, и семья, и бойфренд "Мисс Украины" 2021 года не так просты, как она рассказывала.

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Сначала стало известно, что отец модели – экс-директор банка. На днях же в СМИ раскрыли ее парня. Так, Александра Яремчук встречается с 36-летним Андреем Дегодой, семья которого занимает 45 место в украинском Forbes (доход компании ERC за 2021 год составляет 11 миллионов гривен).

Более того, Андрей Дегода зарегистрировал на 22-летнюю любимую фирму, которая связана с продажей компьютерной техники и IT-технологиями. По словам "Мисс Украина" 2021 года, "это только по документам".

"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук с бойфрендом и родителями / Скриншот с видео