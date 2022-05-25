"Мисс Украина 2011" Олеся Стефанко родила дочь и рассказала о тяжелой беременности из-за войны

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко родила второго ребенка. После сына Тео у нее появилась дочь. Беременность модели пришлась на войну и была эмоционально тяжелой.

Во вторник, 24 мая, Олеся Стефанко сообщила, что уже стала мамой, и ее семья состоит из четырех человек. Она не рассекретила ни дату рождения дочери, ни ее имя. "Мисс Украина Вселенная 2011" лишь призналась, что ее вторая беременность была сложной.

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Олеся Стефанко о тяжелой беременности

Эта беременность была эмоционально тяжелой даже без каких-либо стрессов извне. Я надеюсь на лучшее для Украины. Я желаю, чтобы эта ужасная война скоро закончилась,

– написала "Мисс Украина Вселенная 2011".

"Победа близко, нет другого пути", – добавила она в одной из инстаграмм-сторис.

Олеся Стефанко, часто делившаяся своими тренировками в сети, призналась, что последние несколько месяцев не занималась вообще. Вместо того чтобы делать упражнения, она просто лежана на полу. По ее мнению, потому что "физическое самочувствие очень связано с эмоциональной стабильностью".

Однако 623-тысячной аудитории "Мисс Украина Вселенная 2011" рассказала и о радостях материнства. Она призналась, что ее сын Тео, которому нет и двух лет, ведет себя как старший брат.

"Тео такой замечательный старший брат! Всегда спрашивает свою сестру и любит помогать. Хотя сейчас он ведет себя на свой возраст, надеюсь, он не будет очень ревнив. Стараюсь проводить с ним как можно больше времени", - рассказала Олеся Стефанко.

"Мисс Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко / Фото из инстаграм-сторис модели

Как Олеся Стефанко поддерживала Украину в войне

33-летняя красавица вышла замуж за белорусского миллионера Сергея Алисеенко и переехала с ним в Майами, США, поэтому Родину она поддерживала оттуда. Она призвала свою более полумиллионную аудиторию жертвовать деньги в разнообразные благотворительные фонды и публиковала кадры жутких украинских реалий.

"Моя родная Украина! Нет слов, чтобы передать, как горько мне сейчас на сердце и как болит душа за каждого украинца. То, что я нахожусь за тысячи километров от Родины, не значит, что мне безразлично. Молюсь за своих соотечественников и нашу армию , я знаю, что все будет хорошо. Мы сильны, мы выстоим! У Украины светлое независимое будущее", – писала Олеся Стефанко 26 февраля.

Олеся Стефанко из Майами поддерживает Украину: фото