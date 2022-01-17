Мишель Обаме – 58: мотивирующие цитаты первой леди о жизни и женщинах

Американка Мишель Обама была первой леди США с 2009 по 2017 год, и за это время смогла получить такую "школу жизни", которую может понять не каждая женщина. Свой опыт она вместила не только в книге "Становление", но и в многочисленных выступлениях и речах, которыми изобилует сеть.

В своей знаменитой книге "Становление" (Becoming), которую увидел мир в 2018 году, именинница Мишель Обама рассказала о своем личном опыте в стенах Белого дома, а также о своем детстве и собственном становлении.

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Автобиографическая книга первой леди США уже давно стала бестселлером, а согласно данным журнала Publisher Weekly, книга стала самой продаваемой в 2018 году. В частности издание получило премию Грэмми 2020 года за "Лучший альбом разговорного жанра" за аудиоверсию мемуаров. Однако поразительные цитаты Мишель Обама оставила не только в книге, но и часто ими делится в сети или на мотивационных выступлениях. В день рождения жены Барака Обамы предлагаем самые яркие из них сохранить и Вам.

Цитаты Мишель Обамы

Лучшие цитаты из книги "Становление"

Были дни, недели, месяцы, когда я ненавидела политику. Но были и моменты, когда от красоты этой страны и ее людей мне перехватывало дыхание и я не могла вымолвить ни слова.

Ваша история – единственное, что у вас есть. Это то, от чего нельзя отказываться.

Если хочешь знать мое мнение, – сказала мама, – то сначала заработай денег, а тогда уж беспокойся о счастье.

Жизнь коротка, нельзя терять ее зря. Если я умру, я не хочу, чтобы единственной памятью обо мне стала стопка юридических документов или торговых марок, которые я помогала защищать. Я была уверена, что могу предложить миру нечто большее. Пришло время действовать.

Вдохновение само по себе поверхностно; его нужно подкреплять тяжелым трудом.

Меньше всего я хотела, чтобы мои девочки думали, будто жизнь начинается, только когда муж приходит домой. Мы перестали ждать папу. Теперь он должен был догонять нас.



Мишель Обама празднует 58-летие / Фото People

Цитаты Мишель Обамы о жизни

В нашей жизни всегда должно быть трое друзей. Тот, кто идет впереди, мы смотрим и идем за ним; тот, кто идет рядом с нами, кто с нами на каждом шагу нашего пути; а потом тот, к кому мы возвращаемся и забираем с собой после того, как расчистим путь.

Никогда не принимайте решений, основанных на страхе. Принимайте решения, основываясь на надеждах и возможностях. Принимайте решения, основываясь на том, что должно произойти, а не на том, что не должно.

Вместо того, чтобы позволять своим невзгодам и неудачам смущать или утомлять вас, позвольте им вдохновить вас. Пусть они заставят вас еще больше стремиться к успеху.

Я поняла, что до тех пор, пока я твердо придерживаюсь своих убеждений и ценностей и следую своему моральному компасу, – единственные ожидания, которым мне нужно заниматься, – это мои собственные.

Большинство людей были бы добрыми людьми, если бы к ним хорошо относились.

По-настоящему сильные люди вдохновляют других. По-настоящему влиятельные люди объединяют других.



Мишель Обама / Фото Vogue

Цитаты о женщинах

Самый простой способ проигнорировать женский голос – объявить его бранью.

Женщинам особенно необходимо следить за своим физическим и психическим здоровьем, потому что, если мы спешим на встречи и обратно, у нас не так много времени, чтобы позаботиться о себе. Нам нужно лучше работать, ставя себя выше в нашем списке дел.

Разница между разрушенным сообществом и успешным – это наличие женщин, которых ценят.

Каждая девушка, независимо от того, где она живет, заслуживает возможности развить в себе обещание.

Как женщины мы должны постоять за себя. Как женщины мы должны защищать друг друга. Как женщины мы должны отстаивать справедливость для всех.

Девушки знают, что образование – их единственный путь к самодостаточности. Это их единственный шанс творить собственную историю, а не жить в пределах, что диктуют им другие.

Мой самый важный титул по-прежнему – "мама". Мои дочери – центр моего мира.

Один из уроков, которые я усвоила, заключался в том, что ты всегда должна быть честной к самой себе и никогда не позволять кому-то отрывать себя от собственных целей. Поэтому, когда я слышу негативные нападения в свою сторону, я не трачу ни капли энергии на них, потому что я знаю, кем я являюсь.