Мишель Андраде поплавала со свиньями в Карибском море: курьезные фото

Подопечная Потапа Мишель Андраде объездила пол мира с тревел-шоу "Орел и решка". В Гондурасе ведущей досталась "золотая карточка", поэтому она попробовала самое необычное водное развлечение – купание со свиньями.

Благодаря программе "Орел и решка" 24-летняя Мишель Андраде впервые погрузилась в прозрачное Карибское море. Однако, как того требуют правила шоу, сделала это максимально нестандартно. Компанию звезде составили свиньи.

Читайте также "Холостяк" Макс Михайлюк с женой и дочкой улетел в Черногорию

Забавно, что для развлечения певица подобрала светло-розовый купальник, почти в тон к одной из свиней. На удивление, она была в восторге от купания и даже плавала наперегонки с животными.

Все нормальные люди плавают с дельфинами, с рыбками, с китами, с ракушками, даже с акулами! А я решила первый раз нырнуть в Карибское море и поплавать со свинками. Запомню на всю жизнь,

– поделилась эмоциями Мишель Андраде.

Мишель Андраде поплавала со свиньями / Фото из инстаграма певицы

Мишель Андраде поплавала со свиньями / Фото из инстаграма певицы

Курьезные фото ведущей развеселили фанов. Их покорила реакция Мишель на купание со свиньями: