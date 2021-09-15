Мишель Андраде поплавала со свиньями в Карибском море: курьезные фото
Источник:инстаграм Мишель Андраде
Подопечная Потапа Мишель Андраде объездила пол мира с тревел-шоу "Орел и решка". В Гондурасе ведущей досталась "золотая карточка", поэтому она попробовала самое необычное водное развлечение – купание со свиньями.
Благодаря программе "Орел и решка" 24-летняя Мишель Андраде впервые погрузилась в прозрачное Карибское море. Однако, как того требуют правила шоу, сделала это максимально нестандартно. Компанию звезде составили свиньи.
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Забавно, что для развлечения певица подобрала светло-розовый купальник, почти в тон к одной из свиней. На удивление, она была в восторге от купания и даже плавала наперегонки с животными.
Все нормальные люди плавают с дельфинами, с рыбками, с китами, с ракушками, даже с акулами! А я решила первый раз нырнуть в Карибское море и поплавать со свинками. Запомню на всю жизнь,
– поделилась эмоциями Мишель Андраде.
Мишель Андраде поплавала со свиньями / Фото из инстаграма певицы
Мишель Андраде поплавала со свиньями / Фото из инстаграма певицы
Курьезные фото ведущей развеселили фанов. Их покорила реакция Мишель на купание со свиньями:
- "Какая вы счастливая, Мишель";
- "Как это мило";
- "Что может быть милее, чем это";
- "Какая очаровательная улыбка".