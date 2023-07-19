Мишель Андраде запустила подкаст: о чем он и кто стал первым гостем

На днях вышел первый эпизод нового подкаста "Юр нот элоун", ведущим которого стали певица и телеведущая Мишель Андраде и продюсер Алина Гисева. В подкасте девушки вместе со звездными гостями будут делиться переживаниями, о которых люди не привыкли говорить вслух.

Так, первой гостьей стала блоггер Даша Майорова. Вместе девушки обсудили, существует ли дружба между мужчиной и женщиной.

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Как подруги придумали подкаст "Юр нот елоун"

Идея начать записывать подкаст возникла случайно. Мишель и Алина постоянно делятся друг с другом переживаниями. Такие разговоры дарят обеим облегчение и веру в собственные силы. Они решили, что их дружеские "лечебные" разговоры должны слышать все украинцы.

"Юр нот елоун" поможет слушателям двигаться вперед и делать все, чтобы жить счастливо в любых условиях. Особенно во время войны,

– поделились девушки.

В новых выпусках Мишель впервые откровенно расскажет о личной жизни, а девушки поговорят с гостями о дружбе, карьере, расставании, ментальном здоровье и способах его улучшения, личных вызовах и сложных периодах.

Подкаст "Юр нот елоун": смотреть первый выпуск онлайн

Известно, что следующими гостями Мишель и Алины станут музыкант Позитив, ведущий и шоумен Слава Демин и блоггер Маша Тимошенко.