Так, першою гостею стала блогерка Даша Майорова. Разом дівчата обговорили, чи існує дружба між чоловіком та жінкою.

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Як подруги придумали подкаст "Юр нот елоун"

Ідея почати записувати подкаст виникла випадково. Мішель та Аліна постійно діляться одна з одною переживаннями. Такі розмови дарують обом полегшення та віру у власні сили. Тож вони вирішили, що їхні дружні "лікувальні" розмови мають чути всі українці.

"Юр нот елоун" допоможе слухачам рухатись уперед і робити все, щоб жити щасливо за будь-яких умов. Особливо під час війни,

– поділилися дівчата.

У нових випусках Мішель вперше відверто розкаже про особисте життя, а дівчата поговорять із гостями про дружбу, кар'єру, розставання, ментальне здоров'я та способи його поліпшення, особисті виклики й складні періоди.

Подкаст "Юр нот елоун": дивитись перший випуск онлайн

Відомо, що наступними гостями Мішель та Аліни стануть музикант Позитив, ведучий та шоумен Слава Дьомін і блогерка Маша Тимошенко.