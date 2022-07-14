Мишель Андраде ответила, почему ушла с МОЗGІ, и общается ли с Потапом

Украинская певица Мишель Андраде больше не сотрудничает с МОЗGІ Entertainment. Она призналась, что решение было взаимным.

Известная исполнительница Мишель Андраде, как и Позитив, недавно объявила, что больше не является продуктом продюсерского центра МОЗGІ Entertainment. Она прокомментировала это решение для 24 канала.

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Мишель Андраде о разрыве с МОЗGІ Entertainment

Певица рассказала, что ее уход из МОЗGІ обусловил изменения и в продюсерском центре. К тому же, звезда продолжает с ними сотрудничество – но в другом формате.

Это было взаимное решение. Мы все меняемся, наши приоритеты, ценности и просто каждый хочет лучшего для себя. Мы продолжаем работать с МОЗGІ Entertainment, но в другом формате. Сейчас я являюсь свободным артистом, который пользуется услугой дистрибьюции от МОЗGІ,

– поделилась Мишель Андраде.

Интервью с Мишель Андраде в видеоформате: смотрите ролик онлайн

Поиски продюсера и общение с Потапом

Мишель Андраде рассказала, что пока не ищет себе продюсера, а будет работать самостоятельно.

Сейчас не вижу смысла уходить от одного продюсера к другому, потому что чувствую в себе силы двигаться самостоятельно. Финансовые вопросы всегда есть. Я не ищу спонсора, но открыта к коммерческим проектам,

– заметила звезда.

Артистка добавила, что связь с Потапом не поддерживает: "Сейчас я с Потапом не общаюсь. Кто знает, возможно, встретимся в будущем".