Музыкант выступил на благотворительном концерте, но появился на сцене в нетрезвом состоянии. Теперь он заявил, что на некоторое время останавливает свою творческую деятельность, чтобы такого больше повторилось.

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Миша Крупин приостанавливает свою музыкальную карьеру

Артист записал видеообращение, где сказал, что на время прекращает свою музыкальную деятельность. Крупин подчеркнул, что ему очень стыдно за этот случай в Одессе и больше он такого никогда не допустит.

Я просто хотел извиниться перед одесситами, слушателями, которые пришли в ресторан, и у ресторана, который позволил мне сделать благотворительный концерт. Но я вышел в таком состоянии, в котором нельзя выходить профессиональному музыканту. Мне очень стыдно. Скорее всего, я на некоторое время свою музыкальную карьеру буду прекращать. Еще раз извините, пожалуйста. Вы никогда меня не увидите на сцене в таком состоянии,

– подчеркнул певец.

Реакция сети

В комментариях под видео фаны поддержали музыканта, они убеждены, что это могло произойти с каждым. Главное, что певец признал свою ошибку и извинился перед публикой.

"Имеешь право делать ошибки. Не думаю, что это что-то критическое. Мы же люди и переживать все события бывает не так уж просто. Поэтому выше нос и сил тебе";

"Миша, ничего страшного. Другие еще хуже делают и не думают извиняться";

"Да все норм";

"Не ошибается тот, кто ничего не делает. Важно, как человек выходит из досадной ситуации. Миша – человек, которого я глубоко уважаю, верю в его искренность. Не каждый способен публично признать ошибку. Случилось и случилось. Право на ошибку никто не отменяет. У каждого из нас свои уроки. Сделали выводы и живем дальше. Одно досадное событие не может перечеркнуть все то, что Миша сделал и его будущие добрые дела. Миша, смотри вперед!";

"Главное, что ты понимаешь, что совершил ошибку. А право на ошибку имеют все! Это точно не повод останавливать свою творческую деятельность и отменять благотворительные концерты! Все живые люди! С кем не бывает";

"Молодец, что умеешь признавать свои ошибки. Аудитория ждет тебя. Восстанавливайся".