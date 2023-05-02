Миша Кацурин сделал новое тату: Дорофеева показала забавные варианты, что оно может означать

Украинская певица Надя Дорофеева показала новую татуировку своего любимого Михаила Кацурина. Он сделал тату с разными эмодзи. Артистка показала забавные варианты, что оно может означать.

Дорофеева опубликовала в Instagram-сторис романтическое фото, на котором обнимает любимого. На днях певица показала, как отпраздновала день рождения с известными друзьями.

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Что может означать новый тату Кацурина

На этом же снимке Дорофеева продемонстрировала новое зашифрованное тату на руке Кацурин. Певица предложила поклонникам разгадать значение татуировки и показала, что ответили.



Дорофеева показала новое тату Кацурина / Фото с ее инстаграммы

Большинство фолловеров шутили на тему свиньи и дома Дорофеевой, в который переехал Кацурин.

Вот несколько самых забавных вариантов:

"Так что-то на языке Андрея Ермака. Ничего не ясно, но очень интересно".

"Старый кот любит свинью, которая под грибами превращается в девушку, которая любит бриллианты и дом".

"Я люблю есть грибы с друзьями и угорать из Свиней вместе с Надей в хорошем доме".

"Влюбился в ее улыбку, ржали, как свиньи, сделал предложение и заехал жить в ее дом".

"Люблю надю и своих маленьких грибочков".



Поклонники предположили, что означает тату Кацурина / Фото из инстаграммы Дороеевой

Что ответил сам Кацурин

Впоследствии сам Кацурин придумал еще один смешной вариант, что может означать его татуировка.

Кое-что зашифровал в папу. Ладно, расскажу: Если брить кота под 0, а их сердца трансплантировать свиньям, то, откормив их специальными грибами, можно натренировать их находить женские драгоценности, потерянные на пляжах. Такая идея,

– пошутил Михаил.



Кацурин пошутил по поводу нового тату / Фото из инстаграммы Дороеевой

Напомним, что после начала полномасштабной войны Дорофеева и Дантес объявила о разводе. Причиной стало то, что звезды перестали любить друг друга. В январе Дантес и Надя Дорофеева официально развелись.

Сейчас у них обоих новые отношения. После развода Надя начала встречаться с другом Михаилом Кацуриным, а Владимир сошёлся с бывшей женой Миши – Дашей.