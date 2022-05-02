Мировая премьера: Эд Ширан и "Антитела" представили песню

Эд Ширан и группа "Антитела" презентуют общую песню – римейк трека 2Step из последнего альбома британского артиста, в котором Тарас Тополя поет по-украински. Во время войны музыкантам удалось выпустить клип, где осветили впечатляющие кадры военного времени и трогательную личную историю Тараса Тополи.

Великобритания и его народ постоянно поддерживают Украину. Именно британский певец Эд Ширан стал инициатором такой коллаборации и еще раз показал настоящую дружбу и поддержку. Миллионы людей своими действиями показывают, что отстаивают свои принципы, демократию, свободу. Эта общая песня Эда и Антител очень символична.

Смотрите также О Мариуполе, Ирпене, Сумах: звезды растрогали кавером на хит Скрябина "Места счастливых людей"

Написать и записать украинские слова в песню Эда оказалось довольно сложно в тех обстоятельствах, в которых мы находились. Кроме того, студия Bobina Records, на которой мы обычно записывали свои песни, была под оккупацией российских ублюдков. Но благодаря Максиму Сиволапу, нашему другу и неизменному соавтору и аранжировщику многих песен, мы справились со своей частью,

– поделился Тарас Тополя.

В украинском тексте песни 2Step ("Два шага") солист "Антител" поделился личной историей – рассказал, как для его семьи началась война. Похоже, пережили миллионы украинцев, которых, ворвавшись на территорию нашей страны, разлучила российская армия.

Съемки проходили в Ирпене, Киеве, а также в Харьковской области, куда музыканты группы "Антитела" прибыли в составе 130 батальона территориальной обороны для усиления восточной группировки сухопутных войск ВСУ. Идея клипа принадлежит Тарасу Тополе.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila: смотрите видео онлайн

Коллектив посвятил клип памяти украинского режиссера Дмитрия Манифеста, скончавшегося в молодом возрасте. Режиссером и продюсером видео выступил его друг Дмитрий Шмурак. Он со своей командой в невероятно сжатые сроки, профессионально и безупречно реализовал все задуманное, понимая, что группа "Антитела" не сможет полноценно приобщиться к съемкам.

"Есть люди, которые готовы идти с тобой и в огонь, и в воду. Именно благодаря нашей дружбе с Манифестом мне стало понятно, что делать что-то в половину силы нет смысла. Жизнь очень смущаема и потому, когда "Антитела" попросили меня поддержать и фактически спродюсировать и самостоятельно снять видеоклип, я сразу согласился, хотя понимал, что это очень сложная задача.Мы с командой пытались сделать все возможное, чтобы работа удалась.Если бы Дима был жив, он бы точно был с нами на съемочной площадке. только одно – возвращайтесь живыми!", – сказал Дмитрий Шмурак.

Все вырученные средства по монетизации видео на YouTube, а также по роялти пойдут на благотворительность проекта Music Saves UA , который занимается гуманитарной помощью в самых горячих точках Украины.

Напомним, за несколько дней до премьеры "Антитела" порадовали поклонников анонсом. Они опубликовали кусочек трека, где стало ясно, что работали дистанционно. В конце марта "Антителу" должны были приобщиться к концерту Эда Ширана с помощью телемоста, однако организаторы отказали, заявив, что не могут выступать те, кто держит оружие в руках.

Интересно Эд Ширан презентовал клип, снявший в Киеве до начала войны: "Продолжу поддерживать Украину"

Музыканты коллектива "Антитела" еще в преддверии войны присоединились к территориальной обороне. С первых дней вторжения в Россию они заменили музыкальные инструменты на оружие. Сначала коллектив находился в Киеве, где помогал раненым, а теперь вместе с батальоном уехал в Харьковскую область.