Мирошниченко о том, как от оккупантов пострадал дом сестры: "Во двор заезжали танками"

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал о доме сестры, находившемся на временно оккупированной местности. Он признался, что дом уцелел, однако внутри него все перевернули и уничтожили.

Сестра ведущего Тимура Мирошниченко жила в коттеджном городке, что неподалеку от Богдановки. В эти селения вошли русские военные и временно оккупировали.

К теме "Какой от меня толк в ВСУ": Тимур Мирошниченко объяснил, почему не пошел воевать

Тимур Мирошниченко о доме сестры

Ведущий поделился, что его родные почти две недели прожили в оккупации, но со временем почти всем селом решили бежать.

"Почти две недели они были в оккупации, потому что их городок со всех сторон был перекрыт техникой россиян. И на свой страх и риск они прыгнули в машины и лесами, полями начинали ехать даже не в сторону Киева. В сторону Чернигова сначала лесами выезжали на подконтрольную нашим военным территорию. Дорога, которая обычно занимает 40 минут до центра Киева, в тот день у них заняла восемь часов", – рассказал Тимур Мирошниченко.

Муж добавил, что, к счастью, дом его сестры уцелел. Однако кафиры творили там ужас – переворачивали все вещи внутри, украли все, что смогли и оставили после себя хуже, чем мусорная корзина.

Дом цел, только единственное, что во все дворы заезжали танками, сносили ворота, разбивали окна. Там внутри все перевернуто. Все перевернуто в мельчайшие коробочки. Искали там какое-то золото. Но это не самое ужасное. Самое страшное, что они оставляли в туалетах,

– поразил Мирошниченко.

Как оккупанты "побывали" в домах звезд