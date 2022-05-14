Мира для Украины: Исландия красноречиво поддержала украинцев после выступления на Евровидении

Исландская кантри-группа Systur еще в первом полуфинале Евровидения-2022 поддержала Украину. Они вспомнили о войне Украины на пресс-конференции. Сейчас сестры из группы – Сигга, Бета и Элин – пожелали Украине мира сразу после своего выступления.

Женщины из группы исполнили песню на родном исландском языке и дополнили свое выступление особыми знаками внимания: гитарах у всех девушек были изображения украинских флагов. В конце они подняли руки, образовав пальцами "сердца". Они лаконично и искренне поддержали Украину.

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Мира для Украины! Мы любим вас!

– сказали участницы группы Systur.



Выступление Исландии в финале Евровидения-2022 / Скриншот с видео

Как раньше Исландия поддержала Украину

Во время выступления исландской кантри-группы Systur в первом полуфинале одна из исполнительниц имела на руке изображение украинского флага. Синюю и желтую ленты она приклеила так, чтобы они были видны во время игры на гитаре. Впоследствии музыканты поддержали Украину на пресс-конференции, где имели на себе сине-желтые флаги и заявили, что чувствуют родство с украинцами.



Исландская группа Systur поддержала Украину / Скриншот с видео

Мы немного теряемся в больших песнях. У нас была нация, поэтому мы тоже потеряны в Европе. Мы были больше сфокусированы на том, чтобы подать месседж и надежду для людей, страдающих и не свободных, которые проходят тяжелые времена, как в Украине. И даем надежду всем нам, кто боролся, и мы не должны сдаваться, мы должны держаться вместе. Также мы должны громко говорить об Украине и не разрешать СМИ нормализовать войну,

– сказала вокалистка.



Группа Systur на пресс-конференции вспомнила об Украине / Скриншот с видео

К слову Исландия, Литва и Латвия: как в первом полуфинале Евровидение поддержали Украину

Также женщины-музыканты развернули украинский флаг в "грин-руме", ожидая результатов первого полуфинала.



Команда Исландии на Евровидении с украинским флагом / Скриншот с видео