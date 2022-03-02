Мир нужен немедленно, – группа "Мумий Тролль" приостановила концертную деятельность из-за войны

Российская группа "Мумий Тролль" отменила ближайшие концерты. Все из-за войны России против Украины.

Российская группа "Мумий Тролль" отреагировала на войну России против Украины. Музыканты опубликовали сообщение, в котором заявили об остановке концертной деятельности.

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Группа "Мумий Тролль" отменила концерты

Музыканты поделились, что писали песни, объединявшие украинцев, россиян и других.

Мы решили приостановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. "Музыка сорвалась..."

– написали музыканты.

"Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и из-за страданий и боли искать понимания и любви. Может, эта музыка еще понадобится", – добавили на странице группы.



Солист "Мумий Тролль" / Фото из инстаграммы группы

, что мировые знаменитости так же отменяют выступления и концерты в России. Список этих музыкантов и групп читайте по ссылке

Интересно, что последним россиянином, с которым сохранял связь Тарас Тополя и группа "Антитела", был Леонид Бурлаков - продюсер группы "Муммий Тролль" и сопродюсер Земфиры. Мужчина никак не реагировал на войну в Украине, поэтому украинский артист написал ему , что он – мр*зь.

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