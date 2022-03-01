Мир должен быть готов ко всему, – Тополя из "Антител" о том, нажмет ли Путин ядерную кнопку

Два дня назад Путин приказал перевести ядерные войска в особый режим готовности, чем пригрозил не только Украине, но и всему миру. Пока одни считают это только запугиванием, лидер "Антител" Тарас Тополя советует опасаться.

В клипе "Антител" на песню "Лови момент" есть кадры ядерного взрыва, о котором мир гудит с воскресенья, 27 февраля. В интервью "Настоящему Времени" Тарас Тополя посоветовал не быть столь легкомысленными к угрозам Путина, ведь если тот убивает гражданских и детей, то может дойти и до ядерного оружия.

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"Для большого количества украинского народа еще с 2014-го года было понятно, что Путин – убийца, что Путин – это одуревший черт. Это проявление зла во всем мире. И прогнозы для меня сбываются, к сожалению. Я не хочу даже думать, что произойдет, но пока ядерная кнопка у этого взбешенного орангутанга под рукой – мир должен быть готов ко всему. И задача не только Украины, но и всего цивилизованного мира – остановить этого человека, забрать его от кнопки", – высказался Тарас Тополя.

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