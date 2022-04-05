"Минутная слабость": Тарас Тополя признался, какая вещь заставляет его умиляться во время войны

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя со своими коллегами с первых дней наступления России воюет в рядах территориальной обороны Киева. Пока он защищает столицу, его родные – за океаном. Признается, что по ним мужчина скучает больше всего.

Как рассказал Тополя, его жена Alyosha с детьми уехала из Украины через две недели после вторжения. Перед этим они в первый день уехали на запад Украины. Только по просьбе и убеждению Тараса семья покинула страну и сейчас проживает у родителей Alyosha в США.

К слову Лидер группы "Антитела" обратился к украинцам с передовой: "Работаем каждый на своем месте"

Тополя рассказывает, что общается с родными через видеосвязь, и именно это его больше всего умиляет. Отметим, что у мужчины трое детей – Марк, Роман и Мария.

Сейчас, когда думаю о своей семье, бываю сентиментальным. Одно дело, когда ты на гастролях в Америке. Были неоднократно – имели и 8, и 12 концертов. Не видишь родных, но вместе с тем понимаешь, что причина того, что не вместе, хороша, ты занимаешься делом жизни. В творческом процессе легче. А когда не видишь любимую, детей больше месяца и одновременно понимаешь, что так произошло из-за того, что тебя разлучила война, иногда это приводит к сантиментам,

– признался мужчина.

Однако он добавляет, что это всего минутная слабость, ведь он понимает, ради чего борется в Украине – ради будущего в Украине, которого заслуживает его семья. Говорит, что у него ни разу не возникало мнения ехать за границу, хотя и имеет на это право, потому что отец троих детей.



Alyosha и Тарас Тополя с детьми / Фото из инстаграммы исполнителя

Относительно тех людей и мужчин, которые покинули страну во время войны, он не осуждает. Однако убежден, что каждый должен делать что-нибудь для своей страны.

"Каждый должен быть эффективным на своем месте, делать свое дело для страны. Даже за границей… Есть разница между человеком и скотом. Есть определенная категория людей, которые, несмотря на определенные законы, морально-нравственные установки в обществе платят взятки в тысячи долларов, чтобы выезжать из страны на своих дорогих авто, вывозят имущество. Когда бегут мужчины, которые могут работать на победу, помочь стране даже не на линии фронта – это отвратительно», – добавил исполнитель.