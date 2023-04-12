19-летняя Милли Бобби Браун из "Очень странных дел" обручилась с сыном Джона Бон Джови: фото
Источник:Милли Бобби Браун
Актриса Милли Бобби Браун выходит замуж. Ей сделал предложение 20-летний сын музыканта Джона Бон Джови Джейк. Звезда сериала "Очень странные дела" уже засветила кольцо на безымянном пальце.
Милли Бобби Браун всего 19, а она уже невеста. В инстаграме с 63 миллионной аудиторией девушка опубликовала черно-белую фотографию в белом кружевном платье, где Джейк обнимает ее сзади, а на левой руке красуется большое свадебное кольцо с бриллиантом.
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Милли Бобби Браун выходит замуж за сына Джона Бон Джови
Я люблю тебя уже три лета, милый, я хочу их все,
– романтически подписала Милли Бобби Браун.
Это строчки из песни Тейлор Свифт Lover. В то время как Джейк Бон Джови и себе запостил кадры с пляжной фотосессии и лаконично подписал: "Навсегда".
Милли Бобби Браун с сыном Джона Бон Джови / Фото из инстаграма актрисы
Милли Бобби Браун с сыном Джона Бон Джови / Фото из инстаграма жениха
Милли Бобби Браун с сыном Джона Бон Джови / Фото из инстаграма жениха
- О романе Милли Бобби Браун с младшим сыном Джона Бон Джови заговорили в июне 2021 года, когда в инстаграме появилось их первое совместное селфи. В ноябре того же года звезда официально объявила об отношениях.
- С тех пор Джейк сопровождает любимую на голливудских мероприятиях – на премьере 4 сезона сериала "Очень странные дела", на церемонии вручения кинопремий BAFTA.
- Между прочим, еще в январе 2023 года Милли Бобби Браун называла парня "партнером на всю жизнь", передает People.