Мила Нитич рассекретила, как заработала на квартиру в Ирпене: при чем здесь Янукович и Пугачева
Источник:Алина Доротюк
Украинская певица Мила Нитич честно рассказала, что заработала на квартиру в Ирпене благодаря концертам на предвыборной кампании Виктора Януковича.
Также Мила смогла приобрести собственное жилье за деньги, которые она получила на конкурсе "Новая волна" в 2009 году от Аллы Пугачевой.
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Мила Нитич сказала, за какие средства купила жилье
Певица поделилась, что приобрела квартиру в Ирпене за средства из выступлений, которые получала во время предвыборной кампании беглого президента Виктора Януковича в 2009 году. Также в эту сумму входило 50 тысяч долларов, которые вручила ей Алла Пугачева во время конкурса "Новая волна". Известно, что квартира имеет площадь – 93 квадратных метра.
В 2009 году, когда мы вернулись с Новой волны, мы получили приз от Аллы Борисовны – 50 тысяч долларов. И после этого у нас была предвыборная кампания. Тогда мы пели за Виктора Януковича. Не буду это скрывать. Чего бояться это говорить, если это был 2009 год,
– поделилась Нитич.
Артистка рассказала, что определенную роль в приобретении квартиры в Киевской области сыграл музыкальный продюсер Владимир Бебешко. По словам Нитич, сначала экспродюсер дал средства на социальное жилье в Хмельницком, откуда она родом. Впоследствии жилье в родном городе Мила продала и вложила деньги в квартиру в Ирпене. Девушке было тогда всего 18 лет.
В этой квартире где-то до 19 года жил мой папа с семьей, а потом я решила, что я хочу свое жилье. Поскольку я на тот момент прожила девять лет в Киеве, а у меня ничего своего не было. И мы были на грани разрыва с Владимиром Владимировичем Бебешко. Я продаю эту квартиру и делаю первый вклад в квартиру в Ирпене,
– призналась знаменитость.
Мила отметила, что продала свое жилье в Ирпене весной 2023 года за 88 тысяч долларов. Эти средства он планирует вложить в развитие музыкальной карьеры.
Сейчас для меня тот период, когда мне нужно начать заходить в проект, делать песни. Реанимировать и сделать ребрендинг, появиться в медиапространстве, – добавила звезда.
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Что известно о Миле Нитиче
- Свой творческий путь певица начала с проекта "Караоке на майдане" в Киеве в 2008 году. Ей удалось стать участницей программы "Шанс" и выйти в финал. Один из музыкальных продюсеров шоу отметил Нитич как лучший женский вокал за 10 сезонов программы.
- Большой толчок в карьере Милли принесло участие в конкурсе "Новая волна" в 2009 году. Тогда Нитич заняла 7 место. Она получила особый приз от Аллы Пугачевой – 50 тысяч долларов.
- Певица активно участвовала в разных музыкальных проектах. В частности, отметилась в первом сезоне талант-шоу "Народная звезда", заняв 5-е место. Дважды пробовала свои силы в Национальном отборе на Евровидение – в 2011 и 2019 годах. Также Мила Нитич приняла участие в певческом шоу "Голос країни" – в 2011 и 2021 годах.