Мика Ньютон вспомнила, как ее заставляли говорить по-русски: "Этого не понимала"

Украинская певица Мика Ньютон родилась на западе Украины, поэтому русского языка не учила. Но когда начала заниматься карьерой, часто принудительно переходила на русский.

Певица Мика Ньютон после начала полномасштабной войны начала задумываться о том, как ее заставлять учить русский язык. Звезда родилась на Ивано-Франковщине, поэтому этот язык был ей незнаком и чужд.

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Мика Ньютон о принудительном переходе на русский

Исполнительница призналась, что ее называли "бандеровкой" и заставляли учить русский язык, писать на нем песни. Первый альбом Мики Ньютон был русскоязычным.

Я сейчас думаю, насколько меня тогда ломали, и пропаганда была русского языка. Я же с запада Украины, я украиноязычная. Я не учила русский в школе. Когда мне было 15 лет, я поступила в эстрадно-цирковой. Я помню, когда я пошла учиться, все было на русском. Я одна была, кто говорил по-украински. Я помню, писала российские конспекты украинскими буквами,

– призналась звезда.

Мика поделилась, что тогда подверглась влиянию взрослым и опытным продюсерам: "Я много анализировала, и думаю, насколько у нас, у меня были суперпроукраинские песни, ну запад Украина, и насколько меня красиво ломали. Мне было 15. Кому ты веришь? Взрослым людям, они знают как лучше. Тогда как, все мечтали попасть в Россию. А почему? Деньги. Все хотели делать бизнес. Я ребенок, этого не понимал".

Певица добавила, что теперь злится на себя за то, что не отстаивала свои желания. Сегодня ей не хочется петь свои же песни, написанные на русском.

Я задумываюсь, как петь эти русские песни. Я понимаю, что их знают, сериал "Кадеты", кто-нибудь придет на концерт, захотел бы их услышать. Мне сейчас вообще неприятно петь на русском,

– призналась Мика Ньютон.