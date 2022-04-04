Мика Ньютон спела на Грэмми-2022 с Джо Леджендом и бандуристкой из Одессы: проникновенное видео

В ночь на 4 апреля в Лас-Вегасе отгремела музыкальная премия Грэмми-2022, на которой не раз упомянули Украину. На сцене престижной церемонии появился Джо Ледженд с песней Free, а аккомпанировали ему Мика Ньютон и бандуристка из Одессы.

Украинка Мика Ньютон, которая после Евровидения-2011 переехала в США, имела в честь выступить на Грэмми с соул-певцом Джоном Леджендом. В Лас-Вегасе он представил свою новую песню Free, написанную после нескольких недель войны в Украине. В ней звезда призывает к миру.

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Я написал Free после того, как неделю смотрел ужасные кадры бессмысленного, жестокого вторжения в Украину со стороны режима, которому нет морального оправдания… Я знаю, что не в состоянии закончить ни одной войны песней, но я должен был написать ее как свой вклад в хор голосов, призывающих к миру и свободе,

– написал Джо Ледженд в инстаграме.

36-летней Мике Ньютон достался куплет, который она выполнила по-украински: "Хай летить у долини, злітає, пронизує серце землі… Де ти, Боже мій. Я кличу тебе, Боже мій". Дуэту аккомпанировала Сюзанна Иглидан – бандуристка родом из Одессы. Далее на сцену вышла поэтесса Любовь Якимчук с англоязычным стихом "Молитва".

"Для меня была честь исполнить Free сегодня вечером вместе с Любой Якимчук, Сюзанной Иглидан, Микой Ньютон и нашим невероятным хором", – отреагировал Джо Ледженд в сети.

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Полный текст публикации Джона Ледженда:

Для меня была честь исполнить Free сегодня вечером вместе с Любой Якимчук, Сюзанной Иглидан, Микой Ньютон и нашим невероятным хором.

Free – это молитва. Это молитва о мире во всем мире. Молитва о всех обездоленных. За беженцев любой национальности, вероисповедания и любого цвета кожи, стремящихся к безопасному месту жизни и процветанию….

Это парализует, когда видишь войну, которую ведут великие национальные государства с дорогим оружием. Я написал Free после того, как неделю смотрел ужасные кадры бессмысленного, жестокого вторжения в Украину со стороны режима, которому нет морального оправдания – не имеет права убивать, доминировать и пленить украинский народ, нет права заставлять молчать свободных людей в демократическом государстве.

Я знаю, что не в состоянии закончить ни одной войны песней, но я должен был написать ее как свою молитву, свой вклад в хор голосов, призывающих к миру и свободе для всех людей. Я надеюсь, что каждый из нас сможет найти свой способ присоединиться к этому хору. Чтобы мы заглушили голоса и силы ненависти, фанатизма и авторитаризма. Сделаем наш мир действительно свободным.