Мика Ньютон отметила, "чей" Крым и собирается ли выступать в России

Украинская певица Мика Ньютон уже длительное время живет и работает в США. Артистка отметила, что не собирается выступать в России, так как ей не нравятся отношения, в которых эта страна сейчас с Украиной. Также исполнительница отметила, что Крым – это Украина.

Мика Ньютон недавно впервые рассказала о борьбе с онкологией. Она вернулась в Украину и привлекла внимание публики. На личной странице в инстаграме артистка иногда общается с поклонниками. На днях в инстаграм-сториз она поставила вопрос российско-украинской войны.

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Мика Ньютон о выступлениях в России

Артистка является одной из звезд шоу-бизнеса, которые выражают твердую гражданскую позицию и поддерживают Украину в борьбе за Крым и Донбасс в прекращении войны. Мика Ньютон не отрицает, что Россия воюет с Украиной.

"Есть очень много вопросов с России и приеду ли я. Начнем с главного, я – украинка! И всегда жила в Украине. Я не люблю говорить о политике, но против того, что происходит между нашими странами. Я против войны! И считаю, что Крым – это Украина! Я уважаю всех своих поклонников из разных уголков мира, но в этом вопросе я принципиальная. И отказываюсь от всех выступлений в России (включая корпоративы) уже много лет", – написала певица.



Мика Ньютон о выступлениях в России и Крым / Скриншот инстаграм-сториз певицы