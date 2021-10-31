Михаил Заливако и Анна Богдан станцевали в образе помолвленных на "Танцах со звездами": видео

Звезда реалити-шоу и главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако поразил своим появлением на паркете 9 выпуска "Танцев со звездами". Он и его избранница проекта Анна Богдан стали первой парой, которую зрители самостоятельно смогут выбрать для следующего сезона шоу.

Для 9 выпуска "Танцев со звездами" Заливако и Богдан всего за три дня подготовили номер – вальс. Они станцевали под песню "Обними", и Анна в шутку окрестила их первым свадебным танцем.

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Пара призналась, что давно мечтала стать участниками шоу, но ни он, ни она не являются профессиональными танцорами. Поэтому когда их пригласили для открытого кастинга, они без раздумий согласились.

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О появлении звездной пары в прямом эфире организаторы сообщали ранее и отмечали, что теперь зрители сами смогут выбрать, хотят ли они видеть звезд в следующем сезоне. А для этого танцоры предварительно должны показать свой танец. Относительно Михаила и Анны, то в сети шло голосование, видят ли пару в новом сезоне, результаты которого показали, что 50/50. Поэтому неизвестно, как сложится судьба пары в новом сезоне шоу.



Михаил Заливако и Анна Богдан на "Танцах со звездами" / Фото "1+1"