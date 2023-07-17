Михаил Подоляк чувственно поздравил жену с днем рождения: редкие фото супругов
Источник:Михаил Подоляк
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк трогательно поздравил свою жену с днем рождения. Он поделился фотографией с Марией и написал ей щемящее поздравление.
На фотографии, которую политик распространил в соцсетях, можно увидеть его и жену на фоне озера. Он был одет в рубашку оливкового цвета и прямых черные брюки. Его жена позировала в длинном белом платье с поясом.
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Михаил Подоляк поздравил жену с праздником
Мужчина отметил, что жена всегда рядом с ним. Не важно, это радостные моменты его жизни, или сложные. По его словам, Мария всегда знает, что нужно сделать в тот или иной момент. Она всегда умеет поддерживать и не боится трудностей.
Моя Мария – это и есть моя жизнь. "От и до". Это и есть моя абсолютная уверенность в том, что все верно,
– отметил Подоляк.
Отметим, свой день рождения Мария Подоляк праздновала 15 июля.
Реакция соцсетей
Подписчики присоединились к поздравлениям мужчины. В комментариях они написали множество приятных слов о паре и Марии:
- "Михаил, о такой любви мечтает каждый";
- "С именинницей. Прекрасная пара";
- "Такая волшебная, хрупкая и такая мужественная муза. Удачи на мир, любовь, согласие повсюду и всегда";
- "Счастье вам безграничного и скорейшей победы";
- "Поздравляю. Цените каждый миг. Они быстротечны";
- "Счастье видеть такую искренность. Поздравляю".