Упали в десять раз, – известный продюсер рассекретил доходы топовых артистов во время войны

После начала большой войны в Украине заработки знаменитостей очень изменились. Долгое время артисты почти ничего не зарабатывали. Однако сейчас это постепенно начинает меняться. Следовательно, известный музыкальный продюсер Михаил Ясинский, который сотрудничает с топовыми звездами, сравнил их доходы до и после полномасштабного вторжения.

Он отметил, что доходы упали в десять раз. По его словам, для известного артиста заработок в две тысячи долларов это ни о чем. Этого хватит только для того, чтобы человек спокойно работал, планировал что-то и закрывал бытовые проблемы. Однако у топовых звезд значительно больше потребностей. По меньшей мере, им нужно удерживать команду и заботиться о своем внешнем виде.

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Ясинский рассказал о доходах популярных артистов

Как сообщил музыкальный продюсер, до полномасштабного вторжения России в Украину такие звезды как Оля Полякова, Макс Барских, Потап, Монатик и другие в год зарабатывали около одного миллиона долларов, то есть 100-150 тысяч долларов в месяц. Однако после 24 февраля 2022 года доходы сильно снизились.

Появилась реклама, концерты. В год сейчас эта сумма — 100-150 тысяч долларов,

– рассказал продюсер.

К тому же мужчина назвал средний гонорар топовых артистов на корпоративах. Он сейчас составляет от 10 до 15 тысяч долларов, однако Ясинский отметил, что это в основном частные события за границей. По его словам, они могут происходить один раз в месяц.

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