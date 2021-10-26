Место для романтики есть всегда, – Екатерина Кухар об отношениях с мужем и осенних гастролях

Прима-балерина Екатерина Кухар почти все время проводит вместе с мужем Александром Стояновым. Каждую осень у пары начинаются гастроли, ведь стартует новый театральный сезон. Звездная жена рассказала, как они сохраняют романтику в браке, а также проводят время с детьми.

Эксклюзивно для 24 канала Екатерина Кухар поделилась любимыми занятиями осенью, рассказала о романтике в браке, свиданиях и времени с детьми.

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Как вы проводите осень?

Каждую осень начинается новый театральный сезон, поэтому стартует сценическая работа. Также осенью был большой тур со спектаклями по городам Украины. И это, пожалуй, самая важная часть, поскольку мы очень рады привозить балет в разные уголки нашей страны, слышать отзывы восхищения и благодарности от зрителей. Во многих городах люди благодарят нас за то, что они впервые в жизни смогли увидеть балет. И, конечно, уже пятый год подряд в эту пору начинается новый сезон "Танцев со звездами".

За что любите это время года?

Я считаю, что это лучшее время для рисования картин. Ведь желтые и красные пейзажи не могут оставлять равнодушными. Очень люблю с детьми, особенно с Настей, собирать икебаны из листочков, делать разные аппликации из желудей и каштанов. В детстве обожала заниматься этим, а теперь эта любовь перешла к дочери.

А еще ежегодно я выбираю для себя красивый каштанчик, чувствую, какой из них наполняет меня энергией и потом беру его с собой на гастроли, растираю в руках перед выступлением. Кто-то однажды сказал мне, что это придает силы.



Екатерина Кухар / Фото из инстаграма прима-балерины

А романтические свидания во время гастролей бывают?

Романтическое свидание в последний раз у меня и Александра было тогда, когда я родила Настю и решила встретить его в аэропорту, когда он возвращался с гастролей. Это была предновогодняя ночь, которую мы провели вдвоем без детей в отеле с прекрасным видом, открывшимся из панорамных окон.

У нас могло быть еще одно свидание – в мой день рожденья. Муж заверил меня, что арендовал целый ресторан только для нас, пригласил музыкантов и заказал романтический ужин при свечах. Но когда я зашла в зал, увидела почти сто гостей. Среди них были родители, друзья, родственники.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото из инстаграма прима-балерины

Пусть нам не удается часто делать сюрпризы, потому что круглосуточно мы вместе, но место для романтики есть всегда. На гастролях мы обязательно гуляем вдвоем по красивым местам. Недавно побывали в рамках тура в Луцке и Ужгороде и нашли время для посещения замков в этих городах, узнать новые мистические легенды западной Украины.

А также беспокоимся друг о друге ежеминутно. Делаем массаж после сложных выступлений и всегда поддерживаем друг друга.

Как проводите время с детьми?

Мы очень любим гулять с детьми в парках или по набережной Днепра на Оболони. Саша часто ездит с ними на аттракционы, а я люблю читать разные книги. У нас есть обязательный обряд перед сном. Они очень любят, когда мы их чешем. Так мы убаюкиваем и они засыпают.



Екатерина Кухар с дочерью / Фото из инстаграма прима-балерины

С Настей выращиваем цветы, а Тима с дедушкой и Сашей часто играют карты. И, конечно же, не обходится без совместного просмотра мультиков и фильмов.