Из блондина до эпатажного брюнета: как менялся победитель "Х-Фактора 6" и Нацотбора MELOVIN

Украинский певец MELOVIN менялся не только творчески, но и внешне за все время своей карьеры. MELOVIN не только победитель "Х-Фактора", но и участник Евровидения. Сейчас артист популяризирует украинскую музыку и выступает за равные права всех людей.

MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) – украинский певец и автор песен. 24 Канал собрал главные факты его жизни и покажет, как менялся артист.

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Начало творческого пути на "Х-факторе"

В детстве MELOVIN интересовался химией, музыкой и театром. Он учился в музыкальной и театральной школе, организовывал концерты. Певец несколько раз пробовался на кастингах "Х-Фактора", но попал на телевизионный кастинг только в 2015 году (тогда ему было 18 лет). MELOVIN выступил перед судьями с кавером на песню "Без боя" и прошел в следующий этап.

MELOVIN – Без боя: смотрите видео онлайн

MELOVIN попал в команду Игоря Кондратюка и одержал победу в проекте.



MELOVIN / Фото "Люкс ФМ"

Отборы на Евровидение

В 2016 году MELOVIN решил попробовать свои силы на Евровидении-2017 и принял участие в Национальном отборе. Он победил в зрительском голосовании с песней Wonder, но по общим результатам занял третье место.

MELOVIN – Wonder: смотрите видео онлайн

MELOVIN не побоялся во второй раз "войти в реку" и еще раз принял участие в Нацотборе в следующем году. Он победил с песней Under The Ladder и представил Украину на Евровидении-2018. Тогда музыкант занял 17-е место в финале.

MELOVIN – Under The Ladder: смотрите видео онлайн

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Каминг-аут MELOVIN

В июле 2021 года украинский певец совершил каминг-аут прямо на сцене фестиваля Atlas Weekend – поцеловал сначала девушку, а затем парня. В финале перформанса обернулся радужным флагом ЛГБТ. Как признавался сам артист, с этого момента он стал самим собой. Его имидж с тех пор изменился – он выбирал эпатажные образы с шипами, делал эффектный маникюр и макияж.

MELOVIN сейчас

К началу полномасштабного вторжения MELOVIN много волонтеров, а его команда стала волонтерским центром. Впоследствии артист начал ездить по Европе с благотворительными концертами, где часто поднимал флаг ЛГБТК и подчеркивал, что Украина – демократическое и толерантное государство.

Недавно MELOVIN представил новую песню и клип Don't Need Your Love.

MELOVIN – Don't Need Your Love: смотрите видео онлайн

Относительно стиля MELOVIN он менялся очень часто. В начале карьеры музыкант запомнился ярким платиновым блондом и линзой в глазу, которая в определенный период оставалась частью его образа. Певец признавался, что его оригинальный стиль, бывало, становился причиной негатива от людей в его сторону. Он экспериментировал с внешностью, делал пирсинги, бил татуировки и даже брился наголо. Теперь MELOVIN – брюнет. Он часто возникает в эффектных образах в готическом стиле.

Как изменился MELOVIN / Фото с инстаграма